Skandalas: vedęs garsus advokatas užfiksuotas aistringai besibučiuojantis su 16 metų jaunesne kolege

45 metų Nathanielis Cullertonas, kuris, kaip skelbiama, yra vedęs ir dirba prestižinėje advokatų kontoroje „Wachtell, Lipton, Rosen & Katz“, buvo nušalintas nuo pareigų, kol atliekamas vidinis tyrimas. Apie tai, remdamasis su situacija susipažinusiais šaltiniais, pranešė „Financial Times“.
Pasak leidinio, N. Cullertonas turėjo prisijungti prie daugiau nei pusšimčio kolegų, šią savaitę pereinančių į konkuruojančią advokatų kontorą „Gibson Dunn“.
Tačiau planus sužlugdė praėjusią savaitę socialiniuose tinkluose išplitęs vaizdo įrašas, kuriame advokatas aistringai bučiuojasi su 29 metų kolege Kelsey Borenzweig.
Kol kas neaišku, ar K. Borenzweig, dirbanti tame pačiame skyriuje kaip N. Cullertonas, taip pat buvo nušalinta nuo darbo.
„TikTok“ platformoje šis vaizdo įrašas jau peržiūrėtas daugiau nei 4 milijonus kartų.
Vaizdo įraše matyti, kaip abu teisininkai aistringai bučiuojasi ant suoliuko Centriniame parke, kai prie jų prieina kamerą laikantis „TikTok“ turinio kūrėjas Jay Guapõ.
„Susiraskite kambarį. Čia aplinkui yra vaikų“, – sako jis.
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Užklupti advokatai akivaizdžiai sutrinka – pakelia akis į kamerą ir bando prisidengti veidus.
Vėliau N. Cullertonas atsistoja, šypsodamasis mėgina nuvyti filmuojantį vyrą, o K. Borenzweig ramiai ištaria: „Padėkite telefoną.“
Į tai „TikTok“ kūrėjas atsako: „Nelieskite manęs. Jei mane paliesite, man teks paliesti jus.“ Jis yra žinomas dėl provokuojančio pobūdžio vaizdo įrašų.
Abu teisininkai šiemet dirbo komandoje, atstovavusioje „OpenAI“ ir Samui Altmanui byloje prieš Eloną Muską, kurio ieškinio vertė siekia 150 mlrd. JAV dolerių.
Kaip skelbia „Daily Mail“, N. Cullertonas nuo 2016 metų yra vedęs 42 metų Moirą Penzą, kuri taip pat yra partnerė kitoje garsioje Niujorko advokatų kontoroje. Pora kartu gyvena prabangiame 2,3 mln. JAV dolerių vertės bute Aukštutinėje Rytų Manhatano dalyje.
Tuo metu K. Borenzweig neseniai išsiskyrė su kitu teisininku, su kuriuo anksčiau palaikė romantinius santykius, leidiniui nurodė šaltinis.