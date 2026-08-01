Mirė serialo „Sostų karai“ žvaigždė

Lutone gimęs aktorius daugiau kaip penkis dešimtmečius kūrė įspūdingą karjerą televizijoje. Žiūrovai jį taip pat galėjo išvysti trumpame epizode 2006 metais pasirodžiusiame filme „Kazino Royale“ (angl. „Casino Royale“), kuris tapo pirmuoju Danielio Craigo filmu apie Džeimsą Bondą.
Apie aktoriaus mirtį pranešė leidybos ir renginių organizavimo bendrovė „Fantom Events“, su kuria T. Chadbonas ne kartą bendradarbiavo. Socialiniame tinkle paskelbtame pranešime teigiama, kad aktorius mirė po ligos.
Vienas ryškiausių jo karjeros etapų – 1979 metais pasirodęs serialo „Doctor Who“ epizodas „Mirties miestas“ (angl. „City of Death“), kuriame jis vaidino privatų detektyvą Dugganą.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Šis Paryžiuje vykstantis pasakojimas apie bandymą pavogti garsųjį Leonardo da Vinci paveikslą „Moną Lizą“ iki šiol išlieka žiūrimiausiu serialo epizodu – jį stebėjo daugiau nei 16 mln. žmonių.
Paskutinį kartą televizijos ekranuose aktorius pasirodė 2017 metais, septintojo „Sostų karų“ sezono finale. Jame jis atliko Aukščiausiojo septono Meinardo vaidmenį.
Susiję straipsniai
Atsisveikindama su aktoriumi „Fantom Events“ išplatino jautrų pareiškimą: „Su Tomu visada buvo šilta ir malonu dirbti. Šiuo liūdnu metu reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai.“