Catherine Middleton brolis prabilo apie sesers kovą su vėžiu: atskleidė jautrų pažadą

Socialiniuose tinkluose J. Middletonas neslėpė pasididžiavimo seserimi ir papasakojo, kad šis žygis buvo ne spontaniškas sprendimas, o pažadas, duotas dar 2024-aisiais, kai C. Middleton buvo gydoma nuo onkologinės ligos.
„Nepaprastai didžiuojuosi savo mylima seserimi. Prieš dvejus metus tau pažadėjau, kad į šį kalną įkopsime kartu. Apie kopimą kalbėjomės tada, kai buvai ligoninėje, ir apie neįtikėtiną gydomąją galią, kurią gamta gali suteikti tiek kūnui, tiek sielai“, – rašė jis.
Birželio 28-ąją vykusio žygio metu J. Middletonas lydėjo 44-erių C. Middleton, o iššūkis buvo skirtas paremti Karališkosios Marsdeno ligoninės labdaros organizaciją „The Royal Marsden Cancer Charity“, renkančią lėšas vėžio gydymui ir moksliniams tyrimams.
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Prie įrašo vyras pasidalijo ir jautriomis akimirkomis – nuotraukoje matyti, kaip po žygio jis apkabina seserį. Taip pat paviešintas bendras šeimos kadras, kuriame įamžinti jų tėvai Carole ir Michaelas Middletonai, Velso princas Williamas, princas George'as, princesė Charlotte, princas Louisas bei vienas iš Jameso šunų.
„Matyti, kiek daug pasiekei, yra iš tiesų įkvepianti patirtis. Tavo stiprybė, ištvermė ir ryžtas, kartu būnant nuostabia mama, žmona, dukra ir seserimi, kasdien įkvepia mane ir daugybę kitų. Išlik tokia, kokia esi“, – seseriai skyrė jis.
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Praėjus savaitei po žygio Velso princesė padėkojo žmonėms už palaikymą ir paragino prisidėti prie „The Royal Marsden Cancer Charity“ veiklos.
Primename, kad apie diagnozuotą vėžį Catherine Middleton paskelbė 2024 metų kovą.
Po kelių mėnesių taikyto profilaktinio chemoterapijos kurso 2025 metų sausį ji pranešė, kad liga pasiekė remisiją.