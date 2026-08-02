Netektis: mirė serialo „Sopranai“ žvaigždė Vincentas Pastore

Liūdną žinią patvirtino aktoriaus atstovai. Užsienio žiniasklaida praneša, kad V. Pastore šeštadienį, rugpjūčio 1-ąją, savo namuose Bronkse rastas be gyvybės ženklų. Susirūpinęs kaimynas nusprendė jį aplankyti po to, kai kelias dienas negalėjo su juo susisiekti.
Kol kas aktoriaus mirties aplinkybės tiriamos.
Ilgametis V. Pastore vadybininkas Robertas Altmanas pagerbė velionį jautriais žodžiais.
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„Vinny buvo vienas maloniausių ir dosniausių žmonių, kokius tik esu sutikęs. Jis su kiekvienu elgdavosi šiltai ir pagarbiai, niekada neatsisakydavo nusifotografuoti ar pasirašyti gerbėjams.
Jis nuoširdžiai vertino žmones, kurie jį palaikė, ir visada leisdavo jiems pasijusti svarbiems“, – sakė jis.
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Anot vadybininko, aktorius nepaprastai mylėjo savo profesiją.
„Jis buvo atsidavęs aktorystei, gerbė kolegas ir visuomet palaikydavo jaunuosius aktorius – negailėdavo jiems patarimų ir padrąsinimo“, – pridūrė R. Altmanas.
Dar vienas aktoriaus atstovas Bobas McGowanas žinią apie jo mirtį pavadino skaudžia netektimi.
„Jis buvo vienas geriausių žmonių – draugiškas, dosnus, visada pasirengęs padėti kitiems. Be to, buvo karo veteranas“, – sakė jis.
Didžiausią šlovę Vincentui Pastore atnešė mafijos veikėjo Salvatore „Big Pussy“ Bonpensiero vaidmuo HBO seriale „Sopranai“, kuriame jis įkūnijo artimą Tonio Soprano bičiulį, vėliau tapusį FTB informatoriumi.
Prieš tai aktorius pasirodė nedideliuose vaidmenyse filmuose „Goodfellas“ ir „Men of Respect“, vėliau vaidino juostose „The Jerky Boys: The Movie“, „Gotti“, o televizijoje pasirodė tokiuose serialuose kaip „Law & Order“, „The Practice“ ir „Hawaii Five-0“.
Serialas SopranaiaktoriusKinas
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