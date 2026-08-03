Mirė 56-erių aktorė N. Dontcheva: gyvybė užgeso po sunkios ligos

Apie serialo „Daktaras Martinas“ žvaigždės netektį pranešė jos atstovas.
Kol kas daugiau detalių apie mirties priežastį neskelbiama.
„Su didžiuliu liūdesiu pranešame apie Natalios Dontchevos mirtį.
Ar „Moterys meluoja geriau“ grįš? Kūrėjai pasiuntė intriguojančią žinutę gerbėjams
Nepaprastai talentinga menininkė ir didelio jautrumo moteris Natalia palietė žiūrovų širdis savo preciziška vaidyba, elegancija ir atsidavimu savo profesijai.
Per visą savo karjerą ji pelnė kolegų aktorių, režisierių, filmavimo komandų ir visų, kuriems teko garbė su ja dirbti, pagarbą“, – rašoma pranešime.
Susiję straipsniai
Bene labiausiai N. Dontcheva buvo žinoma dėl vaidmens seriale „Daktaras Martinas“.
N. Dontcheva gimė Sofijoje 1969 metų gruodžio 31 dieną. Jos tėvas buvo aktorius Plamenas Donchevas.
Iš pradžių ji planavo siekti medicinos arba tarptautinių santykių karjeros, tačiau tėvo draugas pasiūlė jai vaidmenį bulgarų filme.
1989 metais ji persikėlė į Prancūziją – savo motinos gimtinę – ir įstojo į Paryžiaus aktorystės konservatoriją.
Ten ji įsitvirtino kaip teatro aktorė, sukūrusi sėkmingą karjerą televizijoje ir kine.