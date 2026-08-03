ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Mirė 56-erių aktorė N. Dontcheva: gyvybė užgeso po sunkios ligos

2026 m. rugpjūčio 3 d. 19:02
Lrytas.lt
Sulaukusi 56-erių mirė bulgarų aktorė, serialų žvaigždė Natalia Dontcheva. Moteris pasaulį paliko po dešimtmetį trukusios kovos su liga, skelbė „The Sun“.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie serialo „Daktaras Martinas“ žvaigždės netektį pranešė jos atstovas.
Kol kas daugiau detalių apie mirties priežastį neskelbiama.
„Su didžiuliu liūdesiu pranešame apie Natalios Dontchevos mirtį.

Ar „Moterys meluoja geriau“ grįš? Kūrėjai pasiuntė intriguojančią žinutę gerbėjams

Nepaprastai talentinga menininkė ir didelio jautrumo moteris Natalia palietė žiūrovų širdis savo preciziška vaidyba, elegancija ir atsidavimu savo profesijai.
Per visą savo karjerą ji pelnė kolegų aktorių, režisierių, filmavimo komandų ir visų, kuriems teko garbė su ja dirbti, pagarbą“, – rašoma pranešime.
Susiję straipsniai
Užfiksuota, kaip TV žvaigždė per vestuves skaudžiai griuvo nuo kėdės: dėl visko kaltina alkoholį

Užfiksuota, kaip TV žvaigždė per vestuves skaudžiai griuvo nuo kėdės: dėl visko kaltina alkoholį

Netektis: mirė serialo „Sopranai“ žvaigždė Vincentas Pastore

Netektis: mirė serialo „Sopranai“ žvaigždė Vincentas Pastore (2)

61-erių Elizabeth Hurley apsinuogino ir paviešino nuotraukas: prabilo apie amžių

61-erių Elizabeth Hurley apsinuogino ir paviešino nuotraukas: prabilo apie amžių

Bene labiausiai N. Dontcheva buvo žinoma dėl vaidmens seriale „Daktaras Martinas“.
N. Dontcheva gimė Sofijoje 1969 metų gruodžio 31 dieną. Jos tėvas buvo aktorius Plamenas Donchevas.
Iš pradžių ji planavo siekti medicinos arba tarptautinių santykių karjeros, tačiau tėvo draugas pasiūlė jai vaidmenį bulgarų filme.
1989 metais ji persikėlė į Prancūziją – savo motinos gimtinę – ir įstojo į Paryžiaus aktorystės konservatoriją.
Ten ji įsitvirtino kaip teatro aktorė, sukūrusi sėkmingą karjerą televizijoje ir kine.
mirėnetektisaktorė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.