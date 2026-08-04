Jungtinės Karalystės karališkoje šeimoje – džiaugsmas: šeima pasipildė dar vienu nariu

Apie mažylės gimimą oficialiai pranešė Jungtinės Karalystės karališkosios šeimos socialinių tinklų paskyros.
Kartu buvo paviešinta ir pirmoji mergaitės nuotrauka, kurią užfiksavo jos tėtis. Joje naujagimė vilki rožinį šliaužtinuką su sparnelių dekoru nugaroje ir kepurytę.
Oficialiame pranešime skelbiama, kad princesė Eugenie ir Jackas Brooksbankas dukters susilaukė rugpjūčio 3-iosios vakarą, 18.20 val., vienoje Lisabonos ligoninių. Mergaitė gimė sverdama beveik 3 kilogramus (2,98 kg).
Taip pat pranešta, kad karalius ir karalienė bei kiti karališkosios šeimos nariai džiaugiasi naujienomis ir jau buvo informuoti apie naujos šeimos narės gimimą.
Pati princesė Eugenie naujiena pasidalijo ir savo „Instagram“ paskyroje.
„Jackas ir aš su džiaugsmu pranešame apie mūsų mergaitės gimimą! Esame be galo ją įsimylėję“, – rašė ji. Kol kas pora dukters vardo dar neatskleidė.
Mergaitė gimė Portugalijoje, kur Eugenie su šeima dalį laiko gyvena. Ji taip pat papildė Britanijos sosto paveldėjimo eilę. Šiuo metu princesė Eugenie yra 12-oje paveldėjimo vietoje, o po jos rikiuojasi trys jos vaikai. Naujagimė tapo 15-ąja pretendentų į sostą eilėje.
Apie trečiąjį nėštumą Bakingamo rūmai paskelbė dar gegužę. Tuomet buvo pranešta, kad pora laukiasi trečiojo vaiko, kuris turėtų gimti šią vasarą.
Tuo metu taip pat buvo pabrėžta, jog vyresnieji sūnūs Augustas ir Ernestas nekantriai laukia šeimos pagausėjimo.