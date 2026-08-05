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Nelaimė Meksikoje: tiesioginės transliacijos metu nušautas garsus nuomonės formuotojas

2026 m. rugpjūčio 5 d. 10:38
Antradienį tiesioginės vaizdo transliacijos buvo nušauta Meksikos socialinių tinklų žvaigždė Cesaras Gastelumas, praneša naujienų agentūra „Reuters“.
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Nuomonės formuotojas tuo metu su draugais filmavosi prie greitojo maisto restorano šiaurės vakarų mieste Kuljakane, pranešė vietos valdžios institucijos.
„Reuters“ peržiūrėtame transliacijos įraše matyti, kaip prie jo ir jo draugų motociklu privažiuoja du asmenys, vienas iš jų nusitaiko tiesiai į C. Gastelumą ir paleidžia šūvį.
Sinaloa valstijos valdžios institucijos patvirtino C. Gastelumo mirtį ir pranešė, kad šiuo metu vykdoma didelio masto saugumo operacija.

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Beveik 600 tūkst. sekėjų „TikTok“ platformoje turintis C. Gastelumas Meksikoje išgarsėjo dėl humoristinių vaizdo įrašų.
Sinaloa valstijos sostinė Kuljakanas yra liūdnai pagarsėjusi panašiais smurto protrūkiais, organizuoto nusikalstamumo grupuotėms mieste konkuruojant tarpusavyje dėl įtakos zonų.
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Nuomonės formuotojaiNelaimėtiesioginė transliacija
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