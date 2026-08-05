V. Putino meiluže vadinama A. Kabajeva užfiksuota su vestuviniu žiedu

Tačiau didžiausią dėmesį patraukė ne sportinės detalės, o iškalbingas papuošalas ant jos rankos.
Iškalbinga detalė nuotraukose
Naujos A. Kabajevos nuotraukos buvo publikuotos jos „Instagram“ paskyroje.
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Fotokadruose matyti pastebimai sulieknėjusi A. Kabajeva – dėvinti juodus marškinėlius, trumpintas baltas kelnes bei tos pačios spalvos sportinius batelius.
Ji stebi gimnavičių treniruotę bei teikia joms patarimus.
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Tačiau labiausiai krenta į akis tai, kad ant Rusijos lyderio Vladimiro Putino (73 m.) favorite laikomos moters kairės rankos bevardžio piršto ryškėja auksinis vestuvinis žiedas.
Apie tai, kad A. Kabajeva būtų oficialiai ištekėjusi, žiniasklaidoje nebuvo skelbiama, nes savo asmeninį gyvenimą ji saugo itin griežtai.
Ryšiai su V. Putinu ir paslaptys
Tiriamosios žurnalistikos atstovai jau seniai teigia, kad gimnastę ir Rusijos diktatorių sieja ilgalaikiai santykiai. Žurnalistai Romanas Badaninas ir Michailas Rubinas savo knygoje rašo, jog jų sūnūs dokumentuose įforminti kaip Ivanas ir Vladimiras Spiridonovai.
Pranešama, kad Kremliaus vadovas sūnų Ivaną ruošia kaip savo įpėdinį.
Šių metų birželį savo namuose Rygoje buvo rastas miręs 69 metų rusų žurnalistas Grigorijus Nechoroševas, kuris dar 2008 metais pirmasis pranešė, jog V. Putinas skirsis su tuometine žmona Liudmila dėl A. Kabajevos.
Nors V. Putinas visada neigė santykius su 30 metų jaunesne gimnaste, vėliau jis iš tiesų išsiskyrė su žmona.
Viešai šių santykių jis niekada nepatvirtino, tačiau manoma, kad jie tęsiasi jau daugelį metų.
Šaltinis: focus.ua