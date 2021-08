Jonas Nainys iki šiol stebisi „Volfas Engelman“ Aludarių diena: tokio vaizdo prie pulto dar nebuvau matęs

Buvo ir energijos, ir nostalgijos

Liepos 16-osios vakaras Kaune buvo karštas. Tačiau atmosferą mieste maksimaliai įkaitino ne tik 30 laipsnių perkopę termometrų stulpeliai, bet ir po ilgo laiko gyvai susitikę ir vienas kito išsiilgę bravoro bičiuliai. Jie dar šių metų pradžioje nusprendė „Volfas Engelman“ išrinkti palankiausiai vertinamu alaus prekės ženklu Lietuvoje. Atsidėkodamas už tai, bravoras laukė liepos vidurio, kai savo draugus galės sukviesti į tikrą vasaros fiestą – Aludarių dieną.

Šventė dalyvius stebino pačiomis įvairiausiomis staigmenomis, tačiau pagrindine jų tapo vakaro kulminacija. Tai didžiausia per visą bravoro istoriją jo bičiuliams įteikta dovana – Lietuvos scenos žvaigždžių koncertas.

Dar iki jo šventės dalyvius savo žinomiausiais kūriniais išjudino Jurgis Brūzga ir Jessica Shy. Tuomet scenoje pasirodė „G&G Sindikatas“ ir į viršų kilo visos publikos rankos, kaip visada linguojančios nuo reperių energijos bei ritmų.

Žymiausius Lietuvos hiphopo atlikėjus scenoje pakeitė „The Roop“ ir Kaunas vėl nusidažė geltonąja meilės banga. Tačiau prasidėjusi „discoteque“ net nesiruošė sustoti. Tai padaryti neleido tikras vakarėlių dinamitas – DJ Jovani (Jonas Nainys).

„Man labai patiko scena ir jos lokacija. Pultas buvo įrengtas antrame aukšte – mačiau ir žmones, ir didžiulį eismą. Grojome šalia vienos pagrindinių bei judriausių Kauno gatvių, o panašaus vaizdo nuo DJ pulto dar nebuvau niekada matęs. Tai – įstrigo. Man patinka groti erdvėse po atviru dangumi, kai yra daug žmonių ir energija visiškai kitokia nei klube. Prie vietos bei oro pridėkime muziką, kuri vedė iš proto, ir turėsime pačią stipriausią emociją“, – renginį prisimena J. Nainys.

Panašiai apie Aludarių dieną kalba ir atlikėja Jessica Shy. Jai taip pat labai įstrigo šventės scena, o pati renginio vieta sukėlė nostalgiją.

„Visiškai šalia anksčiau vykdavo pirmosios mano repeticijos. Tuomet dar buvau Džordanos Butkutės pritariamoji vokalistė. Todėl šią vietą puikiai prisimenu, tik niekada nebūčiau pagalvojusi, kad joje, viduryje miesto, kada nors vyks didžiulis koncertas. Buvo labai įdomu ir turėti užkulisius pačioje gamykloje, šalia alaus talpyklų. Išskirtinė, unikali patirtis“, – sako atlikėja.

Tapo Lietuvos simboliu

Šventėje netrūko ir išskirtinių pramogų. Aludarių dieną pradėjo teatralizuotos žirgų eitynės, per kurias karietoje Kauno Senamiesčio gatvelėmis iki renginio vietos atvežta simbolinė nealkoholinio alaus statinė. Ją lydėjo aktoriai, įkūniję bravoro įkūrėjus Volfą ir Engelmaną.

Šventės dalyviai taip pat buvo kviečiami į kraftinio nealkoholinio alaus degustacijas, galėjo sudalyvauti aukcione, kuriame parduota įvairi „Volfas Engelman“ naujosios kolekcijos atributika. Per varžytines surinkti pinigai skirti kilniam tikslui – intelektinių sutrikimų turinčius žmones globojantiems namams paremti. Rūpinantis renginio dalyvių saugumu, bravoro bičiuliai kviesti į įsimintiną virtualią ekskursiją po daryklą ir galėjo stebėti, kaip vyksta aludarių darbas.

„Volfas Engelman“ vadovas Marius Horbačauskas pabrėžia, kad Aludarių diena nuolat auga ir kitąmet renginys tikrai įvyks, o šiemet iškelta kartelė nuleista nebus.

„Pripažinimas, kad esame palankiausiai vertinamas alaus prekės ženklas Lietuvoje, mums yra be galo reikšmingas. Todėl ypač didžiuojamės, jog esame mėgstami, vertinami ir mylimi. Ilgai laukėme, kol vėl galėsime į vieną vietą sukviesti savo draugus, be kurių nebūtų ne tik šios šventės, bet ir mūsų pačių. Aludarių diena praėjo įspūdingai – tiek žmonių, pozityvių emocijų, energijos ir pakilumo nesitikėjome. Ne veltui vis dar stebimės, kaip ši šventė per ketverius metus užaugo ir tapo net nebe Kauno tradicija. Mūsų bravoro Aludarių diena nuo šiol yra visos Lietuvos šventė“, – sako M. Horbačauskas.