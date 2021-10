Į epidemiologų reikalavimus ranka numojo pokalbių šou „Kitokie pasikalbėjimai“ organizatoriai.

Po redakcijos skambučio pašalino nuotraukas

Prieš beveik dvi savaites Kaune, lofte „Gargaras“, vykusiuose „Kitokiuose pasikalbėjimuose“ buvo nesilaikoma dėl koronaviruso grėsmės nustatytų reikalavimų.

Nuotraukose, kuriomis buvo pasidalinta „Kitokių pasikalbėjimų“ socialinio tinklo paskyroje, matyti, joguždaroje erdvėje vykusio renginio žiūrovai, susirinkę stebėti komiko Manto Katlerio ir aktoriaus, TV laidų vedėjo Giedriaus Savicko pokalbio, nedėvėjo apsauginių kaukių, taip pat nesilaikė saugaus atstumo ir sėdėjo vienas šalia kito.

Naujienų portalui lrytas.lt keliskart pabandžius susisiekti su laidos autoriumi ir prodiuseriu Mantu Bertuliu, telefonu atsiliepęs vyras kalbėti nepanoro ir tikino esąs ne tas asmuo. Taip pat jis tikino, kad buvo supainioti telefono numeriai.

Po šių redakcijos skambučių nuotraukos, kurios buvo įkeltos vakar, iš socialinio tinklo paskyros buvo pašalintos. Pabandžius dar kartą susisiekti M.Bertuliu, šįkart per socialinius tinklus, jis pateikė savo atsakymą, tačiau nepanoro, kad būtų publikuojamas portale.

Ragina laikytis saugumo reikalavimų

Naujienų portalas lrytas.lt susisiekė su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Kristina Rudžinskaite, kuri tikino, jog rizika užsikrėsti koronavirusu uždaroje erdvėje, kurioje asmenys nedėvi apsauginių veido kaukių, yra didžiulė.

„Rizika yra išties didelė, bet ji dar priklauso ir nuo to, ar tarp tų asmenų yra potencialių viruso nešiotojų. Be to, labai svarbu laikytis ir kitų saugumo priemonių. Jeigu veido kaukių yra leidžiama nedėvėti, privaloma išlaikyti saugų atstumą.

Taip pat svarbus dažnas patalpų vėdinimas, valymas, paviršių dezinfekavimas“, – sakė ji.

K.Rudžinskaitė priminė, jog renginių organizatoriai privalo užtikrinti lankytojų ir dalyvių srautų valdymą, tarp asmenų ar asmenų grupių turi būti laikomąsi ne mažesnio nei 2 metrų atstumo, jeigu lankytojų skaičius viršija 500, renginio erdvė turi būti suskaldoma į sektorius.

„Kalbant apie sceną, nuo scenos iki pirmosios žiūrovų eilės turėtų būti ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas, renginių vedėjams leidžiama nedėvėti kaukių, jeigu yra užtikrinamas saugus atstumas nuo žiūrovų ir kitų dalyvių.

Apskritai renginio organizatoriai privalo užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomąsi. Jie privalo pasirūpinti ir kaukių dėvėjimo kontrole viso renginio metu, jeigu renginys vyksta uždaroje erdvėje“, – antrino patarėja.

Nuo spalio 1 dienos uždarose patalpose, taip pat ir tose patalpose, kur veiklos vykdomos su galimybių pasu, privaloma dėvėti kaukes.

Verta priminti, jog renginio dalyviams, kurie patalpoje nedėvi kaukių, gali grėsti bauda iki 500 eurų, o organizatoriams – iki 6 tūkst. eurų.

„Kitokie pasikalbėjimai“ į skandalą pateko ir spalio pradžioje, kai paaiškėjo, kad laida, kurioje buvo kalbinamas socialiniuose tinkluose populiarus medikas Edgaras Kulikauskas, dar žinomas „Ciniško chirurgo“ pseudonimu, nebuvo pažymėta kaip reklama, nors Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) už šią laidą sumokėjo 12 tūkst. eurų.

Kilus skandalui laidos prodiuseris M.Bertulis pareiškė atsisakantis SAM skirtų lėšų, o iš savo pareigų pasitraukė ministro Arūno Dulkio patarėja Aistė Šuksta.