Kim Kardashian persidalijo lietuvaitės vaizdo įrašu, o ji apsipylė ašaromis: „Negaliu patikėti“

358 milijonus sekėjų instagrame turinti K.Kardashian persidalijo vaizdo įrašu, kuriame K.Kanapeckaitė demonstruoja, kaip dažosi su Kim įkurta kosmetikos linijos „SKKN BY KIM“ lūpdažius.

Be to, įrašą palydėjo lietuvaitės It's Cherry daina „Žiauru“.

Šis vaizdelis jau spėjo sulaukti virš 2 milijonų peržiūrų.

„Aš negaliu patikėti... Aš tiesiog pjaustausi batatą...“ – supratusi, kas vyksta, į kamerą pravirko Kamilė.

Vėliau, aprimus emocijoms, K.Kanapeckaitė džiaugėsi su sekėjais.

„Aš nesitikėjau, kad jūs šitaip kartu su manim ir už mane džiaugsitės šia mano mini pergale.

Aš išvis apie šį dalyką, kad kažkuri Kardashian sesuo mane paminėtų kažkur, sapnuodavau, galvodavau... Ne kasdien, bet, galima sakyti, kad tai išmanifestavau.

Realiai, ta istorija tuoj dings, bet aš buvau Kim Kardashian istorijoje! Aš šiuos dalykus traktuoju taip, kad tai ženklas, jog esu tinkamame kelyje ir kad turiu daryti visa tai, ką darau dar stipriau, daugiau“, – kalbėjo Kamilė.