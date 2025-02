Į skandalą Kauno oro uoste įsivėlusi J. Naruševičiūtė prakalbo apie tolimesnius planus: „Aš šito taip nepaliksiu“

Buvo panaudoti necencūriniai žodžiai, moterys apsistumdė, teigta, kad J. Naruševičiūtė apspjovė Mildą. Incindentui kiek nurimus socialiniame tinkle „Facebook“ Jolanta paskelbė viešą atsiprašymą.

„Sveiki, mano mielieji. Na, ką, matote mane kitokią. Kaip sakoma, be lakstymo, be keiksmų. Pirmiausia visus noriu pasveikinti su šia gražia Valentino švente ir noriu palinkėti būti mylimiems ir mylėti ne tik per Valentino dieną, bet visą laiką, visus metus ir visą gyvenimą.

O ką aš noriu pasakyti, kad man praėjo jau visas šokas po visų įvykių. Noriu pasakyti, kad jūs neturėjote to pamatyti, nes, pirmiausia, tai yra neteisėta. Taip, neturėjo būti mano keiksmų, todėl visuomenės noriu atsiprašyti, kad jums teko tai išgirsti, bet tuo pačiu noriu ir paaiškinti, kad patikėkite, jūs nežinote, kad vyksta.

Tiesiog, kai žmogui skauda galvą, jis išgeria vaistų ir skausmas nurimsta, bet kai žmogui skauda dūšią – vaistų nėra.

Aš gerus šešis mėnesius gyvenu baimėje, patyčiose, mele, apgavystėje, išdavystėje. O toks periodas, mielieji, vadinamas psichologiniu smurtu. Man yra labai sunku, nes visuomenė labai gražiai mane nuteisė tai, ko jie net neturėjo matyti.

Iš Manto pusės buvo padaryta labai negražiai, nes jis teisiškai neturėjo teisės paimti video, kurio net nefilmavo ir paskleisti jį internetinėje erdvėje. Žinoma, aš irgi imsiuosi savo priemonių.

Taip, tai buvo mano labai didelės emocijos. To gal nebūtų įvykę, jei, sakykim, susitikus su Mantu oro uoste jis būtų kalbėjęs ir elgesis kaip žmogus. Bet po pasisveikinimo iš karto ėjo pasakymai, kad „tu nebandyk nufotografuot“, „tu pamatysi“, „aš tau padarysiu“, „tau bus blogai, tu gi žinai, kad aš galiu“ ir pan.

Na, įsivaizduokit. Aš tikrai buvau šoke. Aš labai pasimečiau, o vėliau visas šitas ponios išėjimas ir filmavimas, ir t.t. Visa tai buvo labai didelė provokacija.

Keikėmės mes visi. Parodykit man nors vieną, kuris nepadarė klaidų, nesikeikėt. Aš nesivoliojau girta kur nors ar panašiai. Jeigu jie norėjo aiškintis, visą šitą pamatyti turėjo tik policijos pareigūnai, jeigu aš pažeidžiau viešąją tvarką.

Aš žinokit keikiuosi, namuose kartais ir ant savo kačių ką nors pasakau. Žinoma, viską darau ne viešai. Jūs to net nebūtumėte žinoję, jeigu kažkas nebūtų norėję iš manęs pasityčioti. Šio video įkėlimas buvo dar vienos patyčios iš Manto pusės. O visi komentarai, visos tetulytės, kurios mane jau taip pasmerkė, kad tokį didelį nusikaltimą padariau… Tikriausiai jau dešimt metų ant sušaudymo mane dabar reikia.

Mielosios bobulytės, jūs lygiai taip pat naudojate prieš mane psichologinį smurtą. Mano tėvas sakydavo, kad geriau vieną kartą gauti per veidą. Ne taip skaudės negu tave šitiek mėnesių ėda. Įsivaizduokit, kiek aš esu išsekusi, bet aš šypsausi ir bandau kabintis į gyvenimą.

Bet va ponas Mantukas iš manęs eilinį kartą, ne tik, kad išdavęs, puolęs, gąsdinęs, išsityčiojo. Kaip sakoma, padavė mano viską visuomenei – dabar jūs tyčiokitės, o jis tikriausiai sėkmingai kelia taurę.

Tai dar kartą pasakysiu, kad to jūs matyti neturėjote, tai buvo mano emocijos. O jeigu kažkam labai tai nepatiko, labai įsižeidėte, tikrai atsiprašau, bet aš esu gyvas žmogus ir niekam nelinkėčiau iškęsti to, ką aš kenčiu šešis mėnesius. Net priešui nelinkėčiau. Taip, kad teiskite, jei norisi.

O kas vyks toliau? Aš šito įvykio taip nepaliksiu, tikrai nepaliksiu. Aš jau susisiekiau su teisininkais. Ponas Mantas Vygantas, kur net nedalyvavo, kur net nefilmavo, jis teisės įkelti negalėjo. Kaip matėte, portalai niekur neįdėjo video.

Taip, kad, jeigu priimate mano atsiprašymą, aš labai džiaugsiuosi, o šiaip švęskite Valentiną. O aš einu į koncertą. Kažkas sakėte, kad mane visi pasmerks ir neis į mano koncertus… Na, neikite. Tie, kas mane myli ir mylės. Kas gerbė ir gerbs“, – išsamiai dalijosi J.Naruševičiūtė.

Naujienų portalas Lrytas primena, kad Londone gyvenimą sukūrusi Milda, grįžusi į Lietuvą, oro uoste buvo pasitikta visai ne taip, kaip tikėjosi.

Netikėtai oro uoste pasirodžiusi J. Naruševičiūtė ją išplūdo necenzūriniais žodžiais ir apspjovė. Žiniasklaidai teisėsauga atskleidė, kad į pareigūnus kreipusis moteris pranešė apie užpuolimą, apstumdymą ir apspjovimą. Kol kas įvykio aplinkybės yra tiriamos.

Situaciją apie tai, kas įvyko, Milda pakomentavo portalui Delfi.

„Man dar sunku sudėlioti mintis, esu baisiame šoke. <...> Viskas įvyko vakar. Man atvykus, jau mūsų laukė mano brolis.

Jolanta pradėjo koliotis, aš išsitraukiau telefoną ir ėmiau filmuoti, nes negalėjau savęs kitaip apsiginti. Galvojau, kad kai aš filmuosiu – ji nurims, suvaldys savo veiksmus. Bet čia jau buvo visiškai nesuvaldoma. Prie išėjimo – ji pradėjo mane pulti.

Aš dar apsisukau, bandžiau kviesti apsaugą, bet apsaugos nebuvo. Grįžusi namo, iškart paskambinau policijai“, – pasakojo Milda.