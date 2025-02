Netikėtai su Meghan Markle ir princu Harry susitikusi lietuvė neslėpė emocijų: „Turėjau unikalią galimybę“

Lietuvė džiugias susitikimo akimirkas paskelbė savo „Instagram“ paskyroje. Socialiniame tinkle paskelbtuose vaizdo įrašuose buvo matomas lietuvės ir kunigaikštienės apsikabinimas bei Ievos smulki, lietuviška dovana, įteikta kunigaikštienei.

Pasakodama apie susitikimo aplinkybes lietuvė teigė, kad tai įvyko netikėtai.

„Tiesiog atsitiktinė gyvenimo dovana – susitikimas įvyko visiškai neplanuotai. Einant į varžybų vietą pasižiūrėti lietuvių startų skeletono rungtyje pasiklydau ir atsidūriau ne žiūrovų zonoje, o kažkur tarp sandėlių ir personalo erdvės prie skeletono trasos krašto.

Po kelių minučių pastebėjau, kad visai šalia stovi princas Harry, o kartu ir Meghan Markle. Jokio išankstinio plano, jokio laukimo – tiesiog akimirka, kai realybė tampa geresne už drąsiausią svajonę“, – džiaugėsi Ieva.

Ieva sako nežinojusi ir nesitikėjusi, kad princas Harry ir Meghan Markle bus netoliese.

„Meghan visada atrodė ne tik išskirtinio grožio, bet ir intelekto moteris, kurios kiekvienas pasakytas žodis turi svorį ir prasmę, tačiau, jei ir buvo kokia svajonė, tai išvysti ją renginio scenoje sakant kalbą. Apie galimybę paspausti ranką net nebuvo jokios minties. O realybė tapo neįtikėtina. Dieną prieš tai su drauge juokavome, kad esu visai netoli Meghan ir štai – kitą dieną ne tik pamačiau ją ir pricą Harry iš arti, bet ir turėjau unikalią galimybę su jais pasikalbėti“, – sakė Ieva.

Kalbėdama apie susitikimą moteris neslėpė nuostabos dėl princo Harry ir Meghan Markle žmogiškumo ir paprastumo.

„Jie tiesiog stovėjo, bendravo su žmonėmis, sveikino sportininkus, juokavo, drąsino. Nebuvo jokios oficialaus barjero tarp jų ir mūsų. Šis žmogus galėjo likti tik istorijoje kaip karališkosios šeimos narys, bet jis pasirinko eiti kitu keliu – būti šalia žmonių, o ne virš.

Per visas varžybas princas Harry nebuvo atsiskyręs, neskubėjo link kamerų. Jis stovėjo ten, kur jo manymu labiausiai reikėjo – tarp tų, kuriems jis atidavė šias žaidynes – sužeistų karių bei jų šeimos narių“, – varžybų akimirkas komentavo ji.

Vienas renginio momentas Ievai įstrigo labiausiai.

„Kai viena lietuvė paklausė princo Harry: „Are you real?“ (liet. ar tu tikras?) , jis nusišypsojo ir atsakė: Real. So are you (liet. Tikras. Kaip ir tu)“.

Kaip prisimena moteris, tai buvo daugiau nei atsakymas – tai buvo momentas, kai suprato, kad tikras lyderis nesiremia statusu, o pagarbą užsitarnauja tikrais veiksmais ir žmogiškumu.

„Tai buvo tikras, nuoširdus susitikimas – be pompastikos, formalumų, tik žmonės, kurie yra čia ir dabar“, – pasakojo ji.

Ieva sako instinktyviai pajutusi norą kažką palikti – ne šiaip prisiminimą, bet dalelę to, kuo tiki pati.

„Ant riešo turėjau Brolių Aitvarų fondo apyrankę, kurią gavau Lietuvoje iš brangaus žmogaus, kai buvo sunku. Tai nebuvo paprastas aksesuaras – tai buvo stiprybės ir žmogiškumo simbolis, kad visada turėsiu žmones, į kuriuos galėsiu atsiremti“, – pasakojo moteris.

Ši apyrankė turi ir svarbią reikšmę – tai fondas, remiantis sužeistus karius, taip padedantis jiems atrasti naują kelią po sunkių išbandymų, o renginio „Invictus Games“ pagrindinis tikslas – palaikyti tuos, kurie grįžta į gyvenimą po traumų ir sunkių sužeidimų.

„Noriu tau padovanoti šią apyrankę. Ji yra simbolis fondo Lietuvoje, kuris globoja sužeistus karius ir padeda tiems, kam tą akimirką labiausiai reikia“, – princui Harry ir Meghan tarė lietuvė.

Kaip prisimena Ieva, Meghan Markle ne tik padėkojo už dovaną, bet ir apsikabino.

„Tai buvo ne formalumas, ne įprastas padėkos gestas, o parodytas nuoširdumas. Dažnai žmonės tiesiog spaudžia ranką, žiūrėdami pro šalį, bet čia buvo kitaip – akimirka pilna žmogiškumo“, – atsiminimais dalijosi moteris.

Lietuvė sako susitikimas buvęs trumpas, bet labai prasmingas.

„Tai, kas labiausiai pribloškė – jų paprastumas, šiluma ir tai, kaip kartais atsitiktinumas nuveda ten, kur turi būti. Pasiklysti kartais reiškia atsidurti būtent ten, kur laukia neplanuoti, bet ypatingi momentai ir tai, kad gyvenime visai netoliese gali laukti ne tik netikėti posūkiai, bet ir karališkoji pora“, – teigė Ieva.

Moteris sako, kad šioje situacijoje svarbiausia pabrėžti ne Meghan ar princą Harry, bet jų tikrą ir nuoširdų įsitraukimą į renginį.

„Princas Harry – ne šiaip garbės svečias ar šio renginio veidas. Jis yra „Invictus Games“ sumanytojas ir tikrasis globėjas. Jis ne tik stebi, ne tik sveikinasi, bet iš tiesų supranta, kodėl tai svarbu. Jis – renginio širdis“, – teigė Ieva.

Ji sako, kad kiekvienas garsus žmogus gali remti „Invictus Games“, gali atvykti pabūti su dalyviais, bet ne kiekvienas supranta šių žaidynių prasmę ir ne kiekvienas nori ją matyti.

„Prasmė čia viena – padėti ir palaikyti sužeistą karį. Tą, kuris tarnavo, kovojo ir nebuvo paliktas likimo valiai. Parodyti, kad jis ir jo šeima nėra vieni“, – renginio esmę detalizavo lietuvė.

Ji teigia, kad renginys skleidžia svarbią žinutę visiems, norintiems tarnauti: „Kariuomenė rūpinasi jumis ne tik kasdienėje tarnyboje, bet nelaimės atveju“.

Ieva neslėpė džiaugsmo ir dėl Lietuvos kariuomenės debiuto šiame renginyje.

„Džiugu, kad Lietuvos kariai turi galimybę dalyvauti renginyje. Tai įgalina perspektyvą, kad Lietuvos kariuomenė rūpinasi savais ne tik tada, kai jie stiprūs, bet ir tada, kai jiems reikia pagalbos“, – su šypsena pokalbį baigė moteris.