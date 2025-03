Žinomų moterų kovo 8-oji: pasidalijo ne tik gėlių žiedais, bet ir linkėjimais

Į moteris kreipėsi ir stilistė, verslininkė bei nuomonės formuotoja Vaida Gudo. Ji Tarptautinės moters dienos proga visoms damoms skyrė gražų palinkėjimą.

„Noriu Jums ir sau palinkėti būti laisvomis savo kūne, būti drąsiomis ir mylėti save, džiaugtis tuo, ką turime, siekti to, ko norime.

Būkime ištikimos sau ir nebijokime būti visokiomis: kartais pažeidžiamomis, kartais stipriomis. Būkime atviros ir palaikančios viena kitą!

Prisiminkime, mes galime labai daug! Norėkime daryti, siekti, tobulėti, tiesiog būti.

Na, o aš sau pažadu daugiau savęs klausytis, rūpintis ir tikėti savimi. Gal ir jūs norite ką nors pažadėti sau ar palinkėti kitoms?“, – rašė V. Gudo, kuri pasidalijo išskirtiniais savo kadrais.

Gražūs žodžiai moterims skriejo ir iš verslininkės, nuomonės formuotojos Viktorijos Siegel (30 m.) lūpų.

„Su mūsų diena, mielosios!

Būkime palaikančios, įkvėpiančios viena kitą! Ir niekada nepamirškime, mes moterys visos esame nuostabios!“, – savo „Instagram“ rašė ji.

Linkėjimus moteris siuntė ir verslininkė Inga Stumbrienė (41 m.). Ji, pasidalindama nuotraukomis su gėlių puokšte, pridūrė, jog suprato, kiek daug jai reiškia moteriškumas.

„Su Kovo 8-ąja, mielosios! Šiandien sapnavau siaubingą sapną...

Naktis, staiga už lango pasigirsta šūviai, pradeda kristi ir sproginėti raketos, prasideda karas... kažkas sako, kad reikia bėgti slėptis... o mano pirma mintis, kad nespėjau dar galvos išsiplauti.

Va tada ir supratau, ko jau ko, tačiau moteriškumo iš manęs tikrai neatimsi.

Myliu jus visas, būkite žavios, savimi pasitikinčios, o svarbiausia – moteriškos!“, – rašė verslininkė.

Šia proga pasisakė ir dizainerė Diana Vapsvė (40 m.), kuri skatino moteris šią dieną skirti tik sau.

„Už mus stiprias, veiklias ir nesustabdomas!

Skirkime šią vieną dieną tik sau: be pareigų, be užduočių ir atsakomybių! Be siurblių, skalbinių ir puodų! Su šampanu, gėlėmis ir pyragėliu“, – linkėjo Diana.

Grupės „Kristal“ narė Laura Žvagulienė atkreipė dėmesį, kad visos moterys dėl vieno dalyko yra labai panašios.

„Visos mes turim tą pačią kibirkštį – kartais superherojės, kartais tiesiog svajojam apie šokoladą ir tylą.

Bet mūsų stiprybė – ne tik laikyt viską ant savo pečių, o dar ir šviesti ryškiau už saulę, kai kitiems trūksta spalvų.

Su mūsų diena, mielosios!“, – sveikino ji.

Tuo metu kovo 8-osios proga dainininkė Eglė Jakštytė-ELEY visoms moterims priminė, kokios jos yra stiprios, ir palinkėjo kiekvienai atrasti save.

„Kovo 8-oji – ne tik Moters diena, bet ir laikas prisiminti savo vertę, stiprybę ir grožį.

Tegul ši diena atneša ramybę tavo širdžiai, džiaugsmą tavo akims ir tikėjimą savo neribotomis galimybėmis. Tegul kiekviena diena būna kupina šviesos, palaikymo ir savęs atradimo!

Būk švelni sau, svajok drąsiai ir eik pirmyn su pasitikėjimu – tu verta visko, kas geriausia.

Su Tarptautine moters diena’’, – linkėjo E. Jakštytė.

O štai žinomas moterų duetas, dainininkė Giulija Baužienė (58 m.) ir jos dukra, operos solistė Monika Falcon (37 m.), pasidalijo bendra nuotrauka, kurioje abi tiesiog švytėjo moteriškumu.

„Su mūsų diena, mylimos moterys“, – rašė jos ir pasidalijo jųdviejų nuotrauka, kurioje laiko gėlių puokštes.