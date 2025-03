Kūno linijas pademonstravusi Simona Lipnė kirto kritikams: „Būti L dydžio nėra gėdinga“

Žinoma moteris teigia dažnai susilaukianti užgaulių komentarų dėl išvaizdos, tad nusprendė nebetylėti ir kirsti kritikams.

Įrašu su Lrytas skaitytojais sutikusi pasidalyti Simona neslėpė – per eilę metų jos formos ir drabužių dydis kito ne kartą, tačiau dabar, būdama L dydžio, ji nė kiek to nesigėsija ir siunčia žinutę kritikams.

„Simona! Tu ne xs! Rėkia man „raganiuke0405“ susikūrusi šiandien anketą. Stop. Tai ne apie mane. Tai ne apie mano kūną. Ne apie mano dydį. Tai apie visiškai nepažįstamą žmogų kuris žiūri, stebi, nagrinėja ir gyvena kito nepažįstamo žmogaus gyvenimą. Taip, kad ir kaip crazy tai skambėtų, bet „kažkoks žmogus gyvena kito gyvenimą jo net nepažinodamas“.

Jis žino viską, o kartais net daugiau – nei tiriamas objektas. O tas objektas esu aš, kuris per beveik 8 metus perėjo viską. Ir visus aptarinėjimus, ir komentarus, ir įžeidinėjimus. Nors dabar kur kas mažiau, tačiau kartais pasiekia ir mane, nors ir nestebina, bet priverčia susimąstyti... Kodėl žmonės taip pyksta? kodėl pavydi? kodėl nori įžeisti? kodėl seka žmogų taip liguistai? kodėl skiria tiek daug dėmesio ir laiko nepažįstamam žmogui?

Man tik klausimai kyla, nes aš tiesiog nesuvokiu. kas tiems žmoniems negerai. Pati buvau nuo XS iki XL. Bet niekada niekada toms, kurios nežino, nepažįsta ir yra visiškai svetimos – aš joms visada nepakankama, netinkama ir visada, nesvarbu kokio dydžio bebūčiau – per didelė. Stora. Ir, žinoma, baisi. Bet grįžtu vėl prie to pačio – tai ne apie mane. Tai apie jas. Tad, linkėjimai iš Tailando nuo Simonos, kuri yra L dydžio, to neslapia, nemeluoja ir pripažįsta! Ir linki pamiršti kažkada turėtą XS, nes, manau, kad niekada prie to negrįšiu.

Nes ne tai mano gyvenimo svarbiausias tikslas ir siekis... Nes šiame gyvenime yra daug svarbesnių dalykų, su kuriais man sekasi puikiai ir labai linkiu investuoti laiką į saviugdą ir vidinį tobulėjimą! Nebeliks laiko nuodams“, – palinkėjimu kritikams įrašą baigė ji.