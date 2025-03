Paaiškėjo, jog buvo nutekinta informacija apie Manto Litvino mirtį: įsiutino ir žinomus žmones

Praėjus kiek laiko po vyro mirties A.Litvinienė socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo sukrečiančia istorija. Ją pasiekė žinia, „apkalbų“ programėlėje „discord“ naujiena apie Manto pasklido greičiau, nei buvo pranešta jai.

Žinoma moteris svarstė, kad šią žinią paskleisti galėjo ligoninės, kurioje buvo gydomas jos vyras darbuotojai.

Į tai sureagavo ir žinoma nuomonės formuotoja Agnė Kulitaitė. Socialiniuose tinkluose ji dalijosi, kad tokia istorija nėra pirma.

„Tai jau ne pirmas kartas. Kiek dar tokių bus? Kiek dar teks matyti, kaip žmonės be jokio gėdos jausmo platina jautrią, sukrečiančią informaciją, tarsi tai būtų eilinė paskala?

Kaip naujienos apie svetimą tragediją nuteka greičiau, nei artimieji spėja jas sužinoti? Kada pagaliau suprasime, kad liga ir mirtis – ne tema lengvabūdiškoms diskusijoms, ne turinys Discordui ar „kas ką girdėjo“ pokalbiams?

Čia kalbama ne tik apie žmogaus gyvybę, bet ir apie jo šeimos, draugų, artimųjų skausmą – begalinį, alinantį, o dabar dar ir viešai vertinama tų, kuriems jis visai nerūpi.

Platinti informaciją apie žmogaus mirtį ar jo sveikatos būklę be artimųjų žinios – tai ne tik baisu morališkai, bet ir pažeidžia įstatymus. Lietuvos teisėje aiškiai numatyta, kad asmens duomenų apsauga apima ir informaciją apie sveikatą, operacijas, ligas.

Tokia informacija negali būti viešai skleidžiama be šeimos sutikimo, o jos nutekėjimas, ypač iš medicinos įstaigų, gali užtraukti atsakomybę. Be to, net ir tie, kurie platina tokius duomenis be leidimo, gali sulaukti teisinių pasekmių.

Tokie dalykai negali būti palikti užmarštyje. Jie turi būti smerkiami ir už juos turi būti atsakomybė – tiek teisinė, tiek moralinė. Nes jei šiandien leidžiam sau apkalbinėti svetimą skausmą, rytoj tas skausmas gali tapti mūsų pačių.

Taigi... Ar klinikos teiksis duoti komentarą, nes tai jau ne pirmas toks atvejis?“, – socialiniuose tinkluose A.Kulitaitė.

Situacija papiktino ir komunikacijos specialistą, žinomą laidų vedėją Saugirdą Vaitulionį.

„Apie ligoninės tetas ir darbo etiką. Čia šimtasis kartas, kai nieko švento ten nėra ir jokios pagarbos nei žmonėms, nei privatumui.

Nesu, man rodos, pasakojęs, bet kai mirė Agnė (aut. past. Jagelavičiūtė) mes su Nijole dar tik laukėme mirties liudijimo. T. y. patys dar neturėjome faktinio dokumento, o man jau skambino iš LRT paklausti komentaro.

Mama dar oficialiai neturėjo dokumentų, jie jau turėjo informaciją. Būtų tiek apie duomenų apsaugą“ , – „Instagrame“ dalijosi Saugirdas ir pridėjo, kad sulaukė šimtų žinučių iš žmonių, kurie susidūrė su panašiomis istorijomis.

Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į įstaigą, kurioje buvo gydomas futbolininkas. Saulaukę atsakymo publikaciją papildysime.