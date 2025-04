Goda Alijeva apie nesenstančią išvaizdą: „Džiaugiuosi, kad nepasidariau plastinių operacijų“

Šeštadienio rytais „Lietuvos ryto“ televizijos žiūrovus žadina kulinarinė laida „Skanus gyvenimas“, kurioje žinoma kulinarė, receptų knygų autorė ir tinklaraštininkė Ilona Juciūtė pas save į svečius pasikviečia įdomius Lietuvos žmones, kurie vertina gerą maistą bei jaukius pokalbius. Šįkart jos laukia susitikimas su kaimyne, čia pat už tvoros gyvenančia dainininke Goda Alijeva. Ji tikina mėgstanti gaminti, nesunkiai mokėtų ir mėsos vyniotinį padaryti, bet šiaip stengiasi maitintis sveikai, kas atsiperka dailiai figūrai ir, kaip pastebi pati Ilona, nesenstančiai jos išvaizdai.

„Esu už tai, kad mažiau visada yra geriau. Dėl to atsargiai galvodavau apie įvairiausias injekcijas, operacijas ir dar kažką, nes man tai būdavo baisu, o paskui su metais supratau, kad ir nereikia. Nors kažkada tikrai labai norėjosi kažką pasitobulinti, bet džiaugiuosi, kad to nepadariau“, – teigs Goda.

Tačiau meilę sau dainininkė matuoja ne tik žvelgdama į veidrodį, bet ir rūpindamasi savo sveikata. Visai neseniai ji viešai prakalbo apie problemas, su kuriomis susidūrė. Nuotrauka iš ligoninės pasidalinusi Goda savo sekėjams atvirai prisipažino, jog eilinės patikros metu pas ginekologę išgirdo sukrečiančią Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) diagnozę, o po biopsijos – dar ir tai, kad jos kūne rasta vėžinių ląstelių.

„Tai rimta, intymi, moteriška liga, kuri ištinka tikrai ne vieną moterį. Mano žinutė buvo skatinanti susimąstyti, kad laikas pasitikrinti ne rytoj, ne poryt, o šiandien. Tu gali jaustis sveikas, stiprus, o pasitikrinęs sužinoti, kad nešioji bėdą, kurios laiku nepastebėjus, gali laukti rimti padariniai“, – laidoje teigs Goda.

Visgi, moteris neslepia tokias išgirstas naujienas išgyvenusi itin jautriai. Nors jai buvo sėkmingai atlikta operacija ir pritaikius gydymą ŽPV dingo, Goda vis vien pripažįsta tą akimirką pergalvojusi tiek tvirtos sveikatos prasmę, tiek klaidas, kodėl nepasitikrino anksčiau.

„Ta žinia, kad turi vėžinių ląstelių, smogia kaip Perkūnas iš giedro dangaus. Juk mes moterys, esame emocingas, iš karto savo galvoje susikuriam dramą ir serialą. Taip buvo ir man. Kelis mėnesius gyvenau sudėtingame etape, kai turėjau eiti į visuomenę ir šypsotis. Koncertai, klipų filmavimai, įvairiausi renginiai, pasiruošimai, dainų įrašai – daug veiklų, o šalia to tu supranti, kad nešioji vėžį, vėžines ląsteles, nuo kurių nepasveiksi išgėręs tabletę. Gydytojai pasakė, kad reikia daryti operaciją, bet jeigu būčiau tai pastebėjusi mėnesiais atgal, gal būtų užtekę lazerinės procedūros. Deja, man to nepakako, vadinasi, aš pasitikrinau gal pusmečiu, gal metais per vėlai“, – atviraus Goda.

Būtent todėl viešai pasidalindama ir šiandien garsiai kalbėdama apie savo istoriją, Goda ragina kitas moteris ją išgirsti bei suprasti, jog Lietuvoje veikianti nemokama gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa yra svarbi priemonė, galinti išgelbėti gyvybes.

„Laikai keičiasi ir tai, apie ką anksčiau būdavo gal nepadoru ar negražu kalbėti, dabartinėje visuomenėje yra tiesiog privaloma dalintis. Aš žinojau, rašant tą postą, kad galbūt atsiras moterų, kurios niekaip nesureaguos, bet joms išliks ta mintis, jog reikia pasitikrinti. Tikiuosi ir noriu visas moteris kviesti tą daryti, prižiūrėti savo sveikatą ir mylėti save“, – žinutę siųs Goda.

Laidoje gaminto modernus sūrio užtepo receptas

Reikės:

150 g „Philadelphia“ kreminio sūrio

120 g sūdytos lašišos

1 nedidelio raudonojo svogūno

1 v. š. marinuotų kaparėlių

1–2 v. š. mėgstamo alyvuogių aliejaus

½ citrinos žievelės

Mėtos

Druskos, pipirų pagal skonį

Skrudintos duona patiekimui

Paruošimas:

Šaukštu ištepkite kreminį sūrį lėkštėje. Ant viršaus išdėliokite smulkintą lašišą, pusžiedžiais pjaustytą svogūną ir kaparėlius. Užtarkuokite citrinos žievelę, apšlakstykite citrinos sultimis bei aliejumi. Papuoškite mėta.

Laidoje gamintos nostalgiškos mišrainės receptas

Reikės:

2 rūkytų vištienos šlaunelių (be odos ir kaulų)

300 g makaronų

300 g besėklių vynuogių

200 g graikiškų riešutų

150 g konservuotų kukurūzų

150 g konservuotų ananasų

6–7 v. š. majonezo

1 nedidelio poro

Saujos džiovintų spanguolių

Druskos ir pipirų pagal skonį

Paruošimas:

Makaronus išvirkite pagal instrukciją ant pakuotės, nusunkite ir atvėsinkite. Vištieną smulkiai supjaustykite. Vynuoges perpjaukite pusiau. Porą supjaustykite plonais žiedeliais. Graikiškus riešutus galite šiek tiek paskrudinti sausoje keptuvėje ir sukapoti stambiau. Į dubenį sudėkite visus ingredientus: makaronus, vištieną, vynuoges, kukurūzus, ananasus spanguoles, porą ir riešutus. Pagardinkite druska, pipirais, sudėkite majonezą ir gerai išmaišykite.

