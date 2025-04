E. Stanionio kovą gyvai JAV stebėjęs V. Bareikis papasakojo, kas dėjosi arenoje: nustebino vietinių reakcija

Tarp jų ir dainininkas Vidas Bareikis su benražygiu Karoliu Talučiu.

Akimirkomis bei įspūdžiais iš renginio Vidas dalijosi socialiniuose tinkluose, o po kovos „Instagram“ paskyroje kovojusiam lietuviui negailėjo jautrių palaikymo žodžių.

„Tai, ką šiandien gyvai teko patirti Atlantik sityje, yra vienas įspūdingiausių dalykų gyvenime. Atrodo tarsi pabuvome Rokio Balboa fillme.

Pilna arena vietinių, kurie atėjo palaikyti savo numylėtinio ir absoliučios legendos Jaron Ennis su 34 pergalėm ir 0 pralaimėjimų ir mūsiškis Eimantas Stanionis.

Abiejų kovotojų lygis po prieš tai vykusių „apšildymo“ kovų atrodė tarsi iš kitos planetos. Greičiai, judesių arsenalas, smūgių jėga – ne veltui susitiko 2 Pasaulio čempionai.

Nors Eimantas „vedė“ visus raundus, bet „Bootsas“ tarsi laukė savo šanso ir tarsi medžiojo savo varžovą. Plius per pertraukas tarp raundų net nesėsdavo pailsėti – pašneka su treneriais ir toliau. Ištvermė– kosmosas...

Didžiulė pagarba Stanionio trenerių štabui, kad pasirinko būtent tokį sprendimą ir, galimai, apsaugojo savo kovotoją nuo didesnių sužalojimų. Tiesiog šiandienos šachmatų partija buvo pralaimėta. Reikia didžiulės stiprybės ir išminties tai pripažinti ir, nežalojant savęs bei neduodant varžovui malonumo pasipuikuoti nokautu, keliauti toliau.

Visgi tai yra DIDŽIULĖ PERGALĖ tiek Eimantui asmeniškai, tiek Lietuvos sportui. Ir, žinot, kas buvo geriausią per visus tuos 6 pragariškai sunkius raundus?

O gi tai, kad visi aplink sėdėję varžovo palaikytojai pradžioje šūkavo savo štampines frazes apie „nupūtimą nuo vaizdo“, nokdaunus ir pan. Bet pamažu, su kiekviena minute ir su kiekvienu geležinio Stanionio žingsniu pirmyn vis dažniau iš VISŲ – ir tikrai neperdedu, iš VISŲ aplink stovėjusių Amerikiečių girdėjai frazes: „Stanionis is so tough!“ „Watch out for that left hook!“ „He is like a machine!“ „He is tough.“

AČIŪ už tą pasididžiavimo jausmą kurį padovanojai mums visiems. Net nesuvokiu kokių titaniškų jėgų pareikalavo visas kelias iki šios kovos ir tie pragariški 6 raundai.

Didžiausios sėkmės būsimoje ir svarbiausioje misijoje– šeimos pagausėjime“, – teigė V. Bareikis.