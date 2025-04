G. Žalienė prabilo apie dar vyresnį, nei buvęs vyras, mylimąjį: „Pritraukiau žmogų su materialiais ir dvasiniais turtais“

Naujienų portalui Lrytas ji atskleidė, kad jų draugystė trunka jau metus. Tiesa, jo vardo ji nepanoro įvardinti ir vadovaujasi mintimi, kad laimė mėgsta tylą.

„Pasimokiau iš savo klaidų. Geriau viešai nepristatinėti vyrų. Galiu tik pasakyti, kad dabartinis mano vyras yra verslininkas, taip pat anglas, tačiau dar vyresnis, nei buvęs.

Šie santykiai visai kitokie, nei prieš tai. Mes gyvename be patyčių, be sarkastiškų juokelių, be arogancijos ir be įžeidinėjimų. Mūsų namuose yra pagarbos, teisingumo ir meilės dvasia“, – Lrytas tarstelėjo Genutė.

G.Žalienė su mylimuoju susipažino Londone. Jis ją sužavėjo gerumu, tvyrančia ramybe. Moteris šalia jo jaučiasi saugiai.

„Jo meilės dėka aš jaučiuosi geresne savo versija. O kai sau labiau patinki, labiau save gerbi ir myli. Kai save labiau gerbi ir myli, kiti dar labiau tave myli. Čia yra labai įdomus tinklas“, – sakė ji.

Genutė atvira: be meilės ji negali gyventi.

„Mes visi jos ieškome, tikimės. Pasakysiu savo pastebėjimus: kai buvau chamė, traukiau tokius pačius chamus. Mūsų partneriai yra mūsų veidrodis. Pastaruosius metus daug dirbau ne darbe, o su savimi. Ėjau samoningumo link. Kai pati savyje atradau balansą, išmokiau daugiau duoti, pritraukiau žmogų, vertą manęs. Su daugybe dorybių, turtų – dvasiniais ir materialiais“, – atviravo ji.

Genutė davė patarima ir kitoms moterims. Pasak jos, būtina gerbti vyrą, jei pačios norite, kad jis jus dievintų.

„Reikia pripažinti vyro hierarchinę viršenybę, bet tuo pat metu žinoti savo, prigimtinę moters vertę. Tik remdamasi šia filosofija moteris pritrauks šalia savęs vyrišką vyrą.

Labai paprasta. Norite vyriško vyro – pati būkite moteriška. Priešingybės traukia. Jeigu šalia jūsų yra lepšis vyras, kuris nesugeba sumokėti jūsų sąskaitų ir gerinti jūsų gyvenimo, vadinasi, jūs turite per daug vyriškos energijos ir į savo gyvenimą pritraukėte skystą moteriškos energijos vyrą“, – sakė ji.

Genutė džiaugėsi, kad naujas mamos mylimasis labai patinka tiek penkerių sūnui Benjaminui, tiek suaugusiai dukrai Ūlai Marijai.

„Mano dukra net juokaudama sako: „Kur man, mama, tokį kaip taviškis rasti?“ – prasitarė G.Žalienė.

Šiandien Genutė jaučiasi turinti viską ir yra labai laiminga.

„Tobula meilė ir tobula laimė bus tik danguje. Bet čia, ant šios žemės, manau, visai neblogai jaučiuosi.

Akivaizdu, kad moteris pažysta, kaip yra apsupta vyro nuoširdžios meilės ir visapusiško palaikymo“, – pasidžiaugė ji.