Renginių vedėjo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje galima išvysti begalę tiek Lietuvos, tiek užsienio žvaigždžių vaizdo įrašų, sukurtų dirbtinio intelekto pagalba.

Tarp jų ir Jungtinės Karalystės karalius Karolio III ar reperio Snoopo Doggo kreipimąsi į lietuvius.

Tačiau bene daugiausiai dėmesio susižėrė iš mirusiųjų Andriaus Burbos „prikeltos“ šviesaus atminimo žvaigždės. Tai – dainininkas Stasys Povilaitis (1947-2015) ir aktorius bei laidų vedėjas Vytautas Šapranauskas (1958-2013).

Pastarasis renginių vedėjo socialiniame tinkle patalpintame dirbtinio intelekto pagalba sukurtame vaizdo įraše teigė pasiilgęs visų ir neva negalintis patikėti, kad tokiu būdu vėl gali sugrįžti pas gerbėjus.

Tuo tarpu su Stasio Povilaičio atvaizdu sukurtame vaizdo įraše jis neva kreipėsi į žmones – teigė visų pasiilgęs, o vėliau ėmė girti puikiai dirbantį renginių vedėją.

Tokie Andriaus Burbos sukurti vaizdo įrašai papiktino visuomenę.

Komentaruose žmonės gėdino renginių vedėją ir neslėpė apmaudo tokiu jo poelgiu vardan reklamos.

„Leiskit žmogui ilsėtis ramybėje, b**t. Jokios pagarbos“, „Jauskit ribas“, „Nesuprantu, kodėl biznis daromas mirusio žmogaus sąskaita. Lai jis ilsisi ramybėje“, – po vaizdo įrašais apmaudo neslėpė internautai.

Naujienų portalui Lryas susisiekus su pačiu renginių vedėju ir paprašius pakomentuoti susiklosčiusią situaciją, vyras teigė nieko įžeisti nenorėjęs, o šių vaizdo įrašų kūrimas – atėmė daug jėgų.

„Gerbiu žmonių nuomonę, nors ne visuomet su ja sutinku. Tiek vienas, tiek kitas sulaukė milžiniško kiekio patiktukų, o negatyvūs atsiliepimai sudaro labai nedidelę dalį. Visuomet buvo ir bus heiterių, to nepakeisiu.

Neturėjau noro nieko įžeisti, įskaudinti ar kitaip pažeminti. Prieš sukurdamas šiuos video, padariau apklausą pas save profilyje. Kai sulaukiau didelio susidomėjimo ir palaikymo, juos sukūriau.

Man prireikė pusės metų, kol išbandžiau šimtus skirtingų programų, kad surasčiau geriausias, kurias naudoju ruošdamasis savo renginiams. Dirbtinis intelektas mažai kur naudojamas renginių pasaulyje, dėl savo sudėtingumo, o man tai sekasi išnaudoti. Ir jūsų paminėtus video sukūriau panaudojęs 5 skirtingas programas.

Man šie video nesukūrė nei populiarumo, nei padaugėjo dėl to renginių. Tačiau puikiai žinau, kiek šiltų prisiminimų jie sukėlė, nors žinoma heiteriai girdimi labiausiai. Nieko nestebina, parodijų teatro pasirodymai, kur išėję žinomi žmonės jų yra parodomi per renginius ar per TV laidas, pavyzdžiui „Muzikinė kaukė“.

Mano sukurtuose video įamžintas jų atminimas ir jų meilė klausytojui (žiūrovui). Mums visiems labai jų trūksta. Ir jei šiuolaikinės technologijos leidžia bent akimirkai vėl pajusti jų šilumą, kodėl tai drausti. Žinoma, jau ne kartą minėjau, kad jei tai kokiu būdu įskaudinau artimuosius, atsiprašysiu ir nedelsiant pašalinsiu video iš savo profilio“, – situaciją komentavo A. Burba.