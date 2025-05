Audronė Bunikienė – apie kitokius šaltibarčius ir „kugelio dietą“: „Man patinka eksperimentuoti“

Eksperimentuoti virtuvėje Audronei – tikras malonumas, o vienu naujausiu savo kulinariniu atradimu ji sutiko pasidalinti ir su portalu Lrytas.

Visgi pirmiausia ji papasakojo apie savo šeimos kulinarines tradicijas bei atskleidė, kokie patiekalai dažniausiai puikuojasi ant jos stalo.

„Net ir nežinau, kokią kulinarinę tradiciją turime šeimoje, bet niekada nepirkau ir neperku pusfabrikačių, maistą visuomet gaminu pati.

Ir mano šeimos nariams viskas tinka, jie neišrankūs, aišku, aš stengiuosi skaniai pagaminti, tai nebūna prie ko prisikabinti.

O mėgstamiausio šeimos patiekalo net negaliu įvardyti – jų labai daug. Labai mėgstame sriubas, todėl jos beveik kasdienis svečias mūsų virtuvėje. Viena tokių mėgstamiausių mūsų sriubų – lašišos sriuba su džiovintomis slyvomis.

Aš pati be sriubų negaliu apsieiti, man jos būtinai visada turi būti. Aš sriubą galiu valgyti tris kartus per dieną – pusryčiams, pietums ir vakarienei. Ir man vis tiek skanu.

Žinote, man visada būna šalta, nuo kavos aš nesušylu, bet sušylu nuo sriubos. Tai jau man sriuba griežia pirmu smuiku“, – apie išskirtinį potraukį sriuboms pasakojo Audronė.

Moteris taip pat prabilo apie daugelio lietuvių itin mėgstamą sriubą – šaltibarščius, kurie vasarą sutinkami kone kiekvienoje virtuvėje.

„Labai mėgstu šaltibarščius, labai… Ir man patinka tokie tiršti, aš net vandens visiškai nepilu, būna vien kefyras. Man apskritai visos sriubos labai patinka tirštos, kaip sakoma, ir pavalgai, ir atsigeri“, – šyptelėjo moteris.

Dizainerė atskleidė, kad šaltibarščius kas kartą valgo vis kitaip, kad paįvairintų skonius.

„Vieną dieną aš juos valgau su virtomis bulvėmis, būtinai su lupena, kitą dieną – su keptomis. Labai skanu. Nes, na, šaltibarščiai be bulvyčių man – ne šaltibarščiai.

O kartais, žinokite, aš į šaltibarščius net burokėlių nededu. Tada būna tokia baltai žalia sriuba, irgi labai skanu.

Ir tarp kitko, aš į šaltibarščius niekada nededu svogūnų laiškų, nes nuo mažens jų nemėgstu. Tai mano šaltibarščiai yra be svogūnų laiškų“, – apie kitokį šaltibarščių variantą prabilo Audronė.

Ji taip pat išdavė paslaptį, kokie šaltibarščiai jai patys skaniausi ir kaip juos gamina.

„Dedu kefyrą, agurkus (būtinai trumpavaisius), labai daug krapų ir druskytės. Ir viskas – čia tas baltasis variantas.

O jei noriu raudonų, tai pridedu burokėlių. Jeigu labai skubu, dedu iš parduotuvės nusipirktus obuolių sultyse marinuotus burokėlius, o jeigu neskubu, tai išsiverdu ir sutarkuoju“, – dėstė A. Bunikienė.

Sriubas itin mėgstanti Audronė atskleidė, kad jos šeimoje nėra išrankių – visi valgo tai, kas pagaminta.

„Mano šeimos nariams viskas tinka, jie neišrankūs, aišku, aš stengiuosi skaniai pagaminti, tai nebūna prie ko prisikabinti.

Mėgstame viską – mėsą, žuvį, salotas. Labai mėgstame ir visus tarkuotų bulvių patiekalus“, – pasakojo ji.

Nors Audronė tikino mėgstanti daugybę įvairių patiekalų, vienas iš jų yra ypatingas. Tai – kugelis, kuris ją tarsi nukelia į vaikystę ir sugrąžina nostalgiškus prisiminimus.

„Aš ypač mėgstu kugelį, jis mane mintimis nukelia į vaikystę, kuomet augau kaime pas močiutę. Ji gamino ypatingai skanų kugelį, pečiuje kepdavo.

Kugeliui tikrai jaučiu nostalgiją, aš pas močiutę augau vasarą kaime, eidavome pas karves, jas melždavome. Močiutė visą laiką kepdavo tokio skonio kugelį, kokio neįmanoma iškepti… Ji kepdavo senoviniame pečiuje, tai man tokia nostalgija.

Močiutė visą laiką į kugelį dėdavo visokiausių priedų, pavyzdžiui, kiaulės koją. O kadangi aš kiaulienos nevalgau nuo tų laikų, kai buvau studentė, tai kartais įmetu arba veršienos, arba vištienos.

Bet šiaip man skaniausia be jokių tokių priedų, be nieko. Tiesiog užplikytas karštu pienu ir viskas, jokio ypatingo recepto. Tai man skaniausias be nieko, o tada jau pridedu spirgų, grietinės.

Ir aš visada sakau – aš laikausi kugelio dietos. Kas antrą savaitę tai tikrai jį valgau“, – apie nostalgiją jai keliantį patiekalą pasakojo ji.

Paklausus Audronės, be kokio patiekalo neapsieina nė viena ypatinga akimirka jos šeimoje, ji šyptelėdama tikino, kad tai – daugelio lietuvių pamėgta mišrainė.

„Be ko neapsieina nė viena mano šeimos šventė? Tai kaip ir kiekvienam lietuviui – be baltos mišrainės. Kiti gali sakyti, kad ją valgyti nesveika, man visiškai nesvarbu – sveika ar nesveika.

Mano žentas visada klausia: „Ar bus baltos mišrainės? Nes jeigu ne, vadinasi, baliaus nebus“. Kiek girdžiu, tai visiems ta mišrainė labai patinka“, – kalbėjo ji.

Nors Audronė gamina daugybę įvairiausių patiekalų, ji prisipažino, kad maisto gamyba nėra jos mėgstamiausia veikla. Vis dėlto, artimųjų pagyros ir pripažinimas visa tai atperka.

„Visi man sako: „Audrone, jums labai patinka gaminti“. Iš tiesų, aš nelabai mėgstu gaminti, pas mane yra kitaip. Aš mėgstu vien todėl, kad nudžiuginčiau kitus – draugus ar artimuosius. Ne pats gaminimo procesas man patinka – man patinka džiuginti“, – šyptelėjo dizainerė.

Būtent šis jausmas dažnai pastūmėja ją ieškoti naujų receptų ar improvizuoti virtuvėje.

„Mano obuolių pyragas jau visiems nusibodo, todėl nusprendžiau išbandyti ką nors naujo.

Man patinka eksperimentuoti virtuvėje. Vienas iš paskutinių mano eksperimentų buvo lašišos užkepėlė. Šis patiekalas puikiai tinka vasaros iškyloms, nes gardus ne tik karštas, bet ir šaltas.

Ši užkepėlė yra labai tinkama neštis į gamtą ir net nežinau, ar skaniau karšta, ar šalta“, – šyptelėjo A. Bunikienė, sutikdama pasidalinti šio naujausio savo pavykusio eksperimento receptu.

Lašišos užkepėlė pagal A. Bunikienę.

Reikės:

0,5 kg lašišos filė,

2 kiaušiniai,

cukinija,

1 raudonas svogūnas,

70 g tarkuoto sūrio,

Žiupsnelis drusko, pipirų pagal skonį.

Gaminimas:

Mažais kvadratėliais supjaustome lašišos filė, burokine tarka sutarkuojame cukiniją. Įberiame druskos ir pipirų (pagal skonį). Įmušame kiaušinius, supjaustytą svogūną ir tarkuotą sūrį. Viską gerai išmaišome. Paruoštą masę sudedame į kepimo popieriumi išklotą kepimo indą.

Viską kepame 180 laipsnių temperatūroje apie 30–40 minučių. Norint pavaišinti kompaniją, viską galima dvigubinti, trigubinti. Taip pat iškepus galima pagardinti citrinos riekelėmis.