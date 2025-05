Garsios moterys prabilo apie pirmuosius savo darbus: paatviravo, ką veikė ir kam išleido atlyginimą

Darbas, trukęs vieną dieną

Pirmąsias pajamas, uždirbtas ne iš artimųjų, žinoma pašnekovė gavo būdama vos penkiolikos ar šešiolikos metų. Nors, kaip pati pasakoja, noras dirbti ir užsidirbti savarankiškai atsirado dar anksčiau, amžius tuomet neleido oficialiai įsidarbinti. Vis dėlto tėvų paskatų I. Žuolytei nereikėjo – motyvacija turėti savų pinigų kilo iš vidaus.

Atvirai apie savo patirtį apie 150 tūkst. sekėjų socialiniuose tinkluose turinti nuomonės formuotoja pasidalino Lietuvoje pirmą kartą surengtoje „Apollo Group karjeros dienoje“, jau tapusia tradicija Estijoje ir Latvijoje, proga.

Šio renginio tikslas – pristatyti Apollo grupės prekės ženklus, jų vertybes ir supažindinti dalyvius su karjeros galimybėmis ir Apollo grupe Lietuvoje.

„Vaikystėje, kaip ir dabar, vis dar tebesvajoju tapti dainininke. Žinau, kad nebūsiu, todėl tai ir vadinu svajone“, – su šypsena pasakoja I. Žuolytė.

Studijų laikas jai teko išbandyti interaktyvių žaidimų vedėjos ir padavėjos darbus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, todėl puikiai supranta, ką reiškia pradėti profesinį kelią dinamiškoje ir jaunimui atviroje aplinkoje.

Būtent tokią galimybę šiandien siūlo Apollo grupė, kuri ne tik kviečia prisijungti prie komandos, bet ir leidžia jauniems žmonėms augti – įgyti patirties įvairiuose versluose, išbandyti skirtingas roles ir atrasti, kas jiems artimiausia. Kaip ir pati I.Žuolytė, kuri į darbą žvelgė ne tik kaip į pareigą, bet ir kaip į būdą pažinti save, Apollo Group kviečia dirbti ten, kur kiekviena diena primena gerai praleistą laiką.

„Follow me“

„Gyvenimas suteikė visokių patirčių ir progų. Pavyzdžiui, Londone golfo varžybų metu teko valyti klozetus bei išbandyti kambarinės darbą.

Tiesa, pastarieji du darbai tetruko po vieną dieną, bet savo pamokas vis tiek paliko mano gyvenimiškoje patirtyje. O jau būdama antram kurse pradėjau asmeninės trenerės karjerą“, – pasakoja būtent per sportą išgarsėjusi nuomonės formuotoja.

Pasakodama apie kartesnes karjeros istorijas, įvykusias pačioje jos pradžioje, I. Žuolytė prisiminė Didžiąją Britaniją bei gyvenimą joje.

„Nebuvau pati geriausia padavėja, todėl dirbdama Londone po mėnesio buvau perkelta į svečių patirčių administratorės poziciją, kurioje turėjau pasitikti svečius ir sakyti: „Table for four? Follow me, please.“ Juokauju, kad „follow me“ sakau iki šiol – tik jau kitomis aplinkybėmis“, – nusišypsoti paskatinančiomis įžvalgomis dalinosi I. Žuolytė.

Pirmieji pašnekovės uždarbiai buvo tokie nedideli, kad jie būdavo išsileisdžiami kasdieninėms reikmėms.

„Būdama 19-kos ir dirbdama padavėja turėjau tikslą užsidirbti pakankamai pinigų, jog pasiruoščiau fitneso varžyboms, o keliaudama darbuotis į užsienį važiavau su tikslu užsidirbti pinigų sporto trenerės mokslams. Taip viską ir padariau, o tai mane atvedė ten, kur esu dabar“, – sako žinoma moteris.

Uždarbis, virtęs dovana

„Pirmasis rimtesnis darbas buvo dar besimokant mokykloje – įsidarbinau reklamos agentūroje, kuri organizuodavo įvairias produktų prezentacijas parduotuvėse. Ši patirtis man labai patiko – dinamiška, trukdavo po keletą valandų, o svarbiausia – man tikrai puikiai sekėsi“, – savo patirtimi pirmųjų „Apollo Group karjeros dienos“ Vilniuje proga pasidalino ir nuomonės formuotoja, verslininkė Vaida Gudonytė.

Ilgą laiką ji dirbo paslaugų ir pardavimo sektoriuose – tai savotiškai pašnekovę lydi iki šiol.

„Studijų metu tapau sporto klubo administratore: dirbdavau tik savaitgaliais – nuo ryto iki vakaro, todėl tai puikiai derėjo su mokslais. Vėliau net dešimt metų praleidau gyvybės draudimo sektoriuje“, – sako V. Gudonytė.

Pašnekovė patikina, kad jai yra itin svarbu, jog darbas teiktų malonumą – tik tuomet, pasak žinomos moters, atsiranda natūralus noras stengtis, siekti rezultatų ir įvertinimo, o tai dažnai atsispindi ir finansuose.

Be to, V. Gudonytė atkreipia dėmesį, kad beveik visi jos iki šiol turėti darbai neturėjo fiksuoto atlyginimo, o tai daugeliui jaunų žmonių atrodo rizikinga. Vis dėlto pati Vaida tokį modelį vertina kaip galimybę – tai, jos nuomone, suteikia didžiausią laisvę ir atveria kelią neribotai asmeninei bei profesinei pažangai.

„Įvairių žmonių istorijos parodo, kiek daug gali reikšti pirmasis darbas – ne tik kaip pajamų šaltinis, bet ir kaip žingsnis į profesinį savęs pažinimą“, – sako V. Gudonytė.

Tokią galimybę šiandien, jos nuomone, siūlė ir „Apollo karjeros dienos“ – renginys, skirtas visiems, ieškantiems pirmos ar naujos darbo patirties.

Jo metu didžiausia pramogų srities įmonių grupė Baltijos šalyse – „Apollo Group“ – suburė savo prekės ženklų atstovus, komandas ir ambasadorius tam, kad supažindintų su įvairiomis pozicijomis kine, restoranuose ar pramogų centruose.

„Karjeros pradžia gali gimsti iš smalsumo, o vėliau tampti tvirtu pamatu ateičiai, – sako V. Gudonytė, – Iki šiol prisimenu savo pirmą didesnį uždarbį, kuriuo sumokėjau už šaldytuvą ir jį padovanojau mamai“, – kalbėjo moteris.