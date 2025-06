Superžvaigždė Justinas Timberlake'as – jau Lietuvoje: užfiksuotas Kauno oro uoste

Ten dainininkas jau netrukus penktadienį, birželio 6-ąją, surengs pirmąjį savo koncertą mūsų šalyje. Išskirtinis šou vyks Dariaus ir Girėno stadione ir taps vienu didžiausių šių metų muzikinių renginių Lietuvoje.

J. Timberlake’o koncertas Kaune – dalis jo pasaulinio turo „Forget Tomorrow World Tour“.

Scenoje skambės geriausi dainininko hitai ir kūriniai iš naujausio albumo. Pasirodymas prasidės 21 val. 30 min. ir tęsis iki 23 val.

Prieš pagrindinį pasirodymą publiką apšildys dvi atlikėjos iš užsienio – norvegė Dagny ir britė Chinchilla.

Siekiant užtikrinti sklandų žiūrovų grįžimą po koncerto, „Lietuvos geležinkeliai“ organizuoja papildomus traukinių reisus maršrutu Kaunas–Vilnius – jie išvyks birželio 7 d. naktį, 00 val. 20 min. ir 00 val. 30 min.

Svarbi informacija koncerto dalyviams

Dariaus ir Girėno stadiono tinklalapyje pateikiama svarbi informacija apie žiūrovų patekimą į renginį.

Stovimų A ir B parterių bei VIP bilietų turėtojai į koncertą turės patekti per specialiai jiems skirtus atskirus įėjimus. Renginio metu A ir B parterių žiūrovai bus vienoje bendroje erdvėje prieš sceną. Fanų zonos (C įėjimo) bilieto turėtojai taip pat turės eiti tik per jiems priskirtą įėjimą.

Stadiono vartai žiūrovams atsidarys nuo 17:00 val. Greta A ir B įėjimų veiks informacijos centras, kuriame lankytojai galės palikti daiktus saugykloje (veiks iki 01 val. nakties, saugojimo kaina – 15 Eur, leidžiamų daiktų matmenys – 40x27x45 cm). Ten pat veiks ir bilietų centras, sprendžiantis visas su bilietais susijusias problemas.