Brangakmenių naujienomis domėjosi stilingos žinomos damos: atvyko ir Veronika Montvydienė su dukra

Prijaučiantys madai ir aukštajai juvelyrikai rinkosi į sostinėje įsikūrusi „Ribas Jewellery“ juvelyrikos saloną, kuriame stilinga kviestinė publika pažvelgė į spalvotų brangiųjų akmenų grožį. Čia pristatyta naujausia brangakmeniais inkrustuotų juvelyrinių dirbinių kolekcija, žinomus veidus pakvietusi pamiršti nuspėjamą spindesį ir atrasti asmeninį ryšį su spalvomis: renginį vedusi stilistė Emilija Viskontaitė susirinkusiems pasakojo, kaip spalvingus brangakmenius derinti ne tik vienas prie kito, bet ir prie skirtingų drabužių eilučių.

Stilingo vakaro nepraleido dizainerė Agnė Kuzmickaitė, nuomonės formuotoja ir projektų vadovė Veronika Montvydienė, kūrybinio biuro „Austėjos efektas“ viena įkūrėjų Austėja Jablonskytė, nuomonės formuotoja Sofio Gelašvili, fotografė ir stilistė Reda Mickevičiūtė, verslininkė Gintarė Janavičienė ir t.t.

Susirinkę pritarė, kad juvelyriniai dirbiniai sukuria emociją, kartu tai – ir drąsus pareiškimas, kas esi. Stilistė E.Viskontaitė akcentavo, kad funkcionali papuošalų dėžutė, kiekvienai moteriai yra lygiai tokia pat svarbi, kaip ir funkcionali drabužinė: „Drąsiau rinkitės ne tik įprastus deimantus, bet ir spalvotus brangakmenius, kurie neabejotinai taps išskirtine įvaizdžio detale.“ Stilistė čia pat užsiminė ir apie klaidas, kurias dažniausiai daro moterys, derindamos juvelyrinius dirbinius.

E.Viskontaitė patarė įvairių spalvų brangakmenius derinti prie ramesnių tonų drabužių, pridurdama, kad minimalistinio dizaino papuošalai su safyrais, smaragdais, tsavoritais, tanzanitais ar paraibą turmalinais, tarpusavyje derinami kur kas lengviau, negu išraiškingi ir masyvūs aukštosios juvelyrikos aksesuarai. Vakaro metu pristatytas ir parduotuvės konceptas, atspindintis šios vietos įkūrėjo viziją.

Neatsitiktinai interjere išryškėja septyni simboliai: vanduo, žemė ir oras, kurie būtini susiformuoti vienai tvirčiausių medžiagų žemėje – deimantui. Estetika ir simbolika susilieja į vientisą harmoniją, o interjero detalės apgalvotos lygiai taip pat, kaip ir čia kuriama juvelyrika.

Renginyje apsilankiusi Veronika Montvydienė kadaise manė, jog silpnybės brangakmeniams nejaučia, bet užteko apsilankyti juvelyrikos salone, kad nuomonę pakeistų akimirksniu: „Tiesą pasakius, jau per pirmąjį apsilankymą iškart nusipirkau tris žiedus, – nusijuokia. Turbūt labiausiai dėmesį patraukia žiedai ir auskarai, tačiau be pastarųjų išeiti iš namų galiu, o štai be žiedų – niekaip. Ir tikrai pritariu minčiai, kad deimantai – geriausi moterų draugai. Kaip ir tam, jog gražiai moteriai tinka visų spalvų brangakmeniai.“

O štai pamilti spalvotus brangakmenius Austėją Jablonskytę įkvėpė jos pavardė. Gal ne visi žino, kad po tuoktuvių su architektu Justinu Žaliu, ji oficialiai pakeitė pavardę į Žalės, o ten, kur Žalė – ten ir žalios spalvos smaragdai: „Po vestuvių susikūriau geltono aukso žiedo dizainą, inkrustuotą smaragdu. Juvelyrui buvo belikę jį pagaminti, o vyrui – padovanoti. Nors dažnai juvelyriniais pirkiniais nesilepinu, mano akys dažniausiai krypsta būtent į smaragdus – simboliška. Nuo prigimties nepabėgsiu – spalvos man patinka. Visgi rinkdamasi auksinius papuošalus su brangakmeniais, lieku ištikima minimalizmui.“