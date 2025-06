Turkijoje Indrė Burlinskaitė su vyru Liudu pademonstravo pribloškiančias kūno linijas

„Kaip visada, kelionę planavome su mūsų pastoviai atostogų partneriais – Coral Travel, nes jie puikiai žino, ką mėgstam ir kokiems viešbučio patogumams teikiame pirmenybę. Pagal jų rekomendacijas šį kartą pasirinkome modernaus interjero ir puikius įvertinimus turintį Paloma Finesse Side viešbutį Turkijoje. Jei atvirai – pamatėme nuotraukas ir ištiko wow. Visiškai pasitikėjome profesionalų rekomendacijomis“, – pasakoja Indrė.

Kelionės į Turkiją jau tapo Indrės ir Liudo tradicija gegužės pabaigoje, kai Liudas švenčia gimtadienį. Vis dėlto nuolatos turinio kūrimu socialiniams tinklams užsiimanti pora savo atostogoms turi ir specialių reikalavimų. Unikalumas bei išpuoselėta viešbučio estetika – tik vienas iš jų.

„Mano darbas – socialiniai tinklai, tad net ir išvykusi atostogų niekada visiškai neatsijungiu. Darbo valandų nėra. Gražios viešbučio vietos pačios įkvepia kurti. Todėl man visuomet svarbu, kad viešbutis turėtų išpuoselėtą teritoriją ir stilingą interjerą. Mėgstame mažesnius, butikinius viešbučius. Visada ieškome ramaus ir romantiško poilsio. Abu su Liudu per atostogas nepamirštame sporto, todėl dėl treniruoklių salės net neturi būti klausimų. Kaip ir dėl sveiko bei kokybiško maisto – nelaikome savęs nuolatiniame režime, bet maistas – labai svarbi mūsų kasdienybės dalis. Ypač Liudui.

Viešbutis, kuriame apsistojome, garsėja išskirtine maisto kokybe – organiški produktai, savame ūkyje užaugintos daržovės, o kiekvieną vakarą restorane stebino vis kitas šefas, atvykęs iš skirtingų pasaulio šalių. Nustebdavome, kaip net ir gulint prie jūros, užsakytas maistas atkeliaudavo restorano lygio“, – įspūdžiais dalinasi Indrė.

Įspūdingais atostogų kadrais pora dalijosi kasdien, o ne vieną nuotrauką su bikiniu įkėlusi Indrė, kaip visada, sulaukė ne tik komplimentų dėl išpuoselėtos figūros, bet ir klausimų, kaip pavyksta ją išlaikyti net per atostogas. Tačiau Indrė atvira – jokių slaptų receptų neturi, o gyvenime svarbiausia – balansas.

„Jaučiuosi gerai, kai esu liekna. Man svarbus fizinis aktyvumas, bet nepersistengiu. Mano tikslas nebėra turėti ryškų raumenyną. Esu pasyvesnė, labiau namisėda, bet vis tiek prisiverčiu sportuoti – bent jau padarau kardio. O pagrindinė sveiko ir gražaus kūno paslaptis – vis dar maistas, mažai vakarėlių, daugiau miego, harmonijos ir poilsio. Viską darau su saiku – nesu nieko kategoriškai atsisakiusi. Galiu drąsiai suvalgyti desertą ir net ne vieną, bet tada jau žinau: jei valgau desertą, atsisakysiu pagrindinio patiekalo. O jei renkuosi sotų pagrindinį – vengiu papildomų patiekalų, kad neapsunkinčiau savęs“, – dalijasi I. Burlinskaitė.

Indrė šypsosi, kad sportinį režimą visuomet žada palaikyti ir per atostogas, bet realybėje tai dažnai nepavyksta: „Visada žadu sau, kad sportuosiu. Deja, gaunasi kitaip. Liudas sportuoja net ir atostogų metu. Aš – dažniau per prievartą. Žinau, kad jei to nepadarysiu, grįžusi save graušiu. Tas pats ir su darbu. Taip norisi saulės ir poilsio, kad tik priguli ant gulto, ir nei apie sportą, nei apie darbus galvoti nebesinori.“

Vis dėlto prakalbus apie atostogų ir darbo balansą, Indrė juokiasi – vyras jau seniai susitaikęs, jog net ir kelionės metu teks padirbėti. „Toks jau mano darbas – net važiuodama ilsėtis iškart planuoju, kokį turinį sukursiu. Liudas visada mane gelbėja – jam ir tenka visi filmavimo bei fotografavimo darbai. Kartais paburba, bet vis tiek sukandęs dantis daro tas dešimtis nuotraukų. Nes kas daugiau, jei ne jis?“, – šypsosi ji.

Paklausta, su kiek lagaminų vyksta į keliones, nuolatos naujais įvaizdžiais stebinanti turinio kūrėja nustebina: „Esu girdėjusi, kad kai kurios nuomonės formuotojos į savaitės atostogas keliauja su keliais lagaminais. Palyginus – aš labai kompaktiška. Nemėgstu prisikrauti ir visada sutelpu į vieną.

Žinau, kad daug kas galvoja, jog mano namuose kalnai drabužių, bet tikrai ne. Nemėgstu kaupti daiktų – kiekvieną, net ir pigų pirkinį, gerai apgalvoju. Net ir atvykusios fotografės visada stebisi, kokia maža mano spinta! Naujai fotosesijai į kelionę dažniausiai pasiimu du naujus bikinius ir kokius tris naujus drabužių derinius. Vėliau improvizuoju, derindama senus su naujais. Juk su stiliumi smagiau žaisti, nei kasdien kaupti kalnus naujų drabužių.“