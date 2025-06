Praeityje Rokerio Luko vardu išgarsėjusio atlikėjo namuose – šventė: „Tai – mano tęsinys. Mano tikslas“

Naujienų portalui Lytas atlikėjas pasakojo, kad nuo pat ankstyvo ryto jį nustebino žmona Oksana (30 m.) su sūnumi Leonu.

„Tortas ir žvakutės nuo pat ankstyvo ryto jau buvo būtina, nes sūnus mus visada pažadina anksti“, – prisimindamas šventinį rytą Lrytas šyptelėjo jis.

Pasiteiravus, kaip žada šią progą paminėti, Lukas teigė didelių planų neturįs.

„Kadangi tai ne koks ypatingas jubiliejus, o tiesiog 32 metai, laukia ramus šeimos vakaras su vakariene. Šiemet staigmenų neplanavome“, – sakė jis.

Tačiau kalbėdamas apie dovanas, Lukas prabilo giliai ir jautriai.

„Aš jau visas dovanas turiu savo gyvenime. If you know, you know. Šiandien galiu drąsiai pasakyti – visos mano dovanos jau su manimi. Ne po egle, ne už kampo, ne kažkur ateityje. Jos čia. Jos tikros. Ir jos gyvena kartu su manimi.

Turiu šeimą, kuri mane užaugino. Ji mane mokė, laikė, vedė pirmyn. Ji man parodė, kas yra besąlygiška meilė ir saugumo jausmas. Per ją supratau, ką reiškia turėti šaknis.

Ir šiandien turiu savo sukurtą šeimą – žmoną, su kuria einame per gyvenimą petys į petį, ir sūnų, kuris kasdien primena, koks gražus ir tikras gali būti pasaulis. Tai – mano tęsinys. Mano tikslas. Mano širdis.

Aš esu sveikas – ir tai didžiausia privilegija. Aš esu laimingas – nes gyvenu taip, kaip noriu. Ne dėl kitų įspūdžio. Ne dėl pažymio gyvenimo knygoje, bet dėl vidinės ramybės.

Aš gyvenu veiksmais, ne laukimu. Nekuriu idealaus gyvenimo – ir jo nenoriu. Aš jį kuriu čia ir dabar. Nes tik be plano jis įdomus“, – mintimis, kuriomis pasidalijo ir su sekėjai „Instagram“ paskyroje, su naujienų portalu Lrytas dalijosi Lukas.