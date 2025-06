Po jautrių K. Meschino žodžių broliui – širdį verianti mamos A. Meschino reakcija: „Širdis džiaugiasi“

Tą proga žinoma moteris „Instagram“ paskyroje jam skyrė širdį veriančius žodžius.

„Šiandien visa meilė tau, Broli. Esi ypatingas inside and out, be proooto didžiuojuosi tavimi, už viską kas esi ir kuom tapai.

Tavo jautrumas, protas ir sąžinė visada ras kelią ten, kur reikia, o aš visada esu ir būsiu šalia.

Su gimtadieniu, linkiu tau drąsos kurti gyvenimą, kuris būtų tavo, ne pasaulio lūkestis, tavo kelelis dar tik prasideda ir lai jis būna visoks, žinau kaip tau svarbu pojūčiai, laikas ir patirtys gyvenime.

Tai linkiu, kad tavo kelionė būtų tiesiog vedanti kuo arčiau SAVĘS. LABAI LABAI TAVE MYLIU, Toniukai, nieko niekada nebus svarbiau už šeimą ir mūsų ryšį. Ačiū, kad esi“, – rašė Karolina.

Šis įrašas sulaukė didelio Karolinos bičiulių ir gerbėjų dėmesio. Žinomos moters įrašą pakomentavo ir jųdviejų mama Asta Meschino.

„Kaip jautru ir gražu! Širdis džiaugiasi matant, koks stiprus ir gražus ryšys jus sieja“, – jautriai rašė jųdviejų mama.