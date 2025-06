Po žadą atimančių vestuvių pajūryje prabilo Indrė ir Vidas Bareikiai: atskleidė daugiau detalių

Vestuvių ceremonija įvyko pajūryje artimiausių bičiulių ir šeimos narių akivaizdoje.

Pasveikinti jaunųjų atvyko ir žinomi veidai – atlikėjai Katažina ir Deivydas Zvonkai, nuomonės formuotoja Dalia Belickaitė ir vyru, krepšininku Edvinu Šeškumi, dainininkė Rūta Ščiogolevaitė, grupės „8 Kambarys“ nariai Deividas Alejūnas ir Karolis Talutis.

Socialiniuose tinkluose daugelis jų dalijosi pasakiškomis akimirkomis iš šventės, o besibaigiant savaitgaliui apie žadą atimančią šventę socialiniuose tinkluose prabilo ir jaunavedžiai.

Pirmoji sekmadienio vakarą įspūdžiais pasidalijo Indrė Bareikienė.

„Yra dienų, kurios tiesiog žino, kad jos ypatingos. Atrodo, net oras tą rytą kvėpuoja kitaip – švelniai, lengvai, lyg žinodamas, kad šiandien bus ištartas svarbiausias „taip“.

Tą dieną nebuvo nei per karšta, nei per šalta. Nebuvo nei per daug vėjo, nei per daug tylos. Viskas – tiksliai taip, kaip reikia.

Tarsi dangus pats žinotų, kad ši akimirka turi būti magiška. Tokia ji ir buvo“, – teigė žinoma moteris.

Apie vestuves jautriai socialiniuose tinkluose prabilo ir Vidas Bareikis.

„Mūsų svajonių šventė“

Kai pradėjome galvoti apie santuoką būdami „link 40…“ tai supratome, kad tai visai kas kita nei pirmą kartą, kai esi vos 2O-kelių. Bet dabar aišku, kad intuicija niekada neapgauna ir viskas įvyksta būtent tada, kada ir turi įvykti.

Tada, kada jau nusistovėjo mūsų naujų, abiejų draugų ratas. Tada, kada susiformavo artimas ir labai šiltas ryšys į vienas kito vaikus. Tada kada atsirado vieta kurioje ir turėjo įvykti ši neeilinė šventė. Ir, galiausiai, po to gilaus vidinio suvokimo, kad kitaip ir nebegali būti, o tik kartu, tik komandoje, tik po viena „balta vėliava“.

Kai supratome, kad tiesiog kuriame savo svajonių šventę – „atsirakino“ visa šios dienos koncepcija. Pabandėme susikurti tokią dieną apie kurią abu ilgai svajojome.

Su pačiais artimiausiais, prie ilgo ilgo žalio vaišių stalo skambant styginių kvartetui. Duoti įžadus prieš savo tėvelius ir priimti jų patirtis bei palaiminimą. Ošiant jūrai basomis stovėti ant smėlio ir „sušokti“ pirmąjį šokį tiesiog kenčiant skausmą ir taip susitelkiant bei įsiklausant į kiekvieną artimiausių draugų dainos žodį. Tada, galiausiai grįžti į magiškos rūko skraistės apsuptą sodybą ir pasinerti į gaivališką liaudies muzikos ritmą. Ir dar viena svarbi detalė kuri bent jau mums labai pasiteisino – tai šventė be alkoholio ir ceremonija be telefonų.

Šimtametis sodybos gluosnis patvirtino, kad per trumpą savo 400 metų amželį, jam ši para buvo viena smagiausių. Reiškia viskas pavyko puikiai“, – įspūdžiais socialiniuose tinkluose dalijosi dainininkas.