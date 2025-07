Iš Ąžuolo Žvagulio – netikėta žinia: ketina plėsti jau įkurtą verslą

Naujienų portalo JP žiniomis, pastatą įsigijo ir juose globos namus žada įkurti žinomo atlikėjo Žilvino Žvagulio sūnus Ąžuolas.

Rekonstruojamo namo pardavimu rūpinosi nekilnojamojo turto (NT) firma „Ober-Haus“. Namas pastatytas XX amžiaus pradžioje. Nors pastatas senas, jis nėra įrašytas į kultūros paveldo sąrašus. Skelbimas iš NT firmos jau išimtas ir skelbiama, kad nebegalioja.

Galimai pastatas, pagal skelbimą, parduotas už 550 tūkst. eurų (1 kv. m kaina 918 eurų), bet dar sandoris neįregistruotas.

Sandoris neįteisintas

NT brokerė Živilė Repšienė naujienų portalui JP teigė, kad rekonstruojamas gyvenamosios paskirties pastatas jau parduotas, bet sandoris dar neįteisintas.

„Vyksta procesas dėl senelių globos namų Naujamiestyje. Galutinis sandoris dar neįvykęs. Pastatas bus parduodamas visiškai įrengtas, bet faktas dar nepasibaigęs, todėl komentuoti daugiau negaliu“, – sakė brokerė.

Įrengs 15 kambarių

Anksčiau pardavimo skelbime buvo rašoma: „Pastatas bus išnuomojamas arba parduodamas visiškai įrengtas, šiuo metu vykdomi rekonstrukcijos darbai. XX a. pradžios statinys rekonstruojamas ir taps miestelio puošmena. Pastato plotas – 599 m². Sklypas – 20 arų. Pastatas yra centrinėje miestelio dalyje, šalia bažnyčios.

Bus įrengta 15 kambarių su atskirais vonios kambariais. Pirmame aukšte valgykla, poilsio-skaitymo zona. Antrame aukšte – taip pat kambariai. Teritorijoje dar statomi 65 m² ir 80 m² ūkinės paskirties pastatai.

Gražiai sutvarkyta aplinka, auga brandūs medžiai. Nuomos kaina – 5,5 tūkst. eurų mėnesiui, o pradinė pardavimo kaina – pusė milijono eurų.“

Keitė žemės naudojimo paskirtį

Rekonstruojamo pastato savininkas, bendrovės „Daviska“ vadovas Paulius Budavičius aiškino, kad Panevėžio rajono savivaldybei įteiktas prašymas pakeisti J. Basanavičiaus g. 3, Naujamiestyje, žemės naudojimo paskirtį.

„Jau šis reikalas sutvarkytas – žemės naudojimo paskirtis pakeista ir bereikia tik pokyčius įregistruoti. Kadangi ten bus senelių globos namai, todėl žemės naudojimo paskirtis turi būti pakeista. Naudojimo būdas ir pobūdis iš gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdo ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo pobūdžio keičiamas į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą“, – sakė P. Budavičius ir teigė, kad šalia rekonstruoto pastato yra buvęs stadionas, todėl planuojama ir šį sklypą įsigyti.

Parduotas, bet neįteisintas

Pasak bendrovės „Daviska“ vadovo, rekonstruotas pastatas Naujamiestyje jau parduotas.

„Pastatas J. Basanavičiaus g. 3, Naujamiestyje, jau parduotas, o apie pirkėją sužinosite senelių globos namų atidarymo dieną. Tai greičiausiai įvyks kitų metų pradžioje. Šiais metais bus įteisintas oficialus pardavimo sandoris. Be to, esame įsipareigoję pilnai įrengti senelių globos namus, nes pilnas įrengimas ir įteisinimas numatytas sutartyje“, – pasakojo P. Budavičius, ir teigė, kad pastato pirkėjai žinomi žmonės ir Naujamiesčiui jie bus labai naudingi.

Girdėjo gandą

Naujamiesčio seniūnijos seniūnas Jonas Sankaitis aiškino, kad rekonstruotame 20 amžiaus pradžios pastate veiklą vykdys senelių globos namai.

„Teko girdėti, kad pastatą ketina pirkti Žvagulių šeimyna, o konkrečiai Žilvino Žvagulio sūnus. Tačiau garantuoti negaliu, nes vyksta procesas, o gal tai tik gandai. Kita vertus, jeigu veiklą pradės socialinės paskirties įstaiga, būtina pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį. Be to, ten šalia dar yra sklypas, kurio žemė – valstybinė. Todėl reikia sutvarkyti ir to sklypo pavaldumą, ir žemės sklypą, kuriame anksčiau buvo sporto aikštelė, įteisinti“, – svarstė Naujamiesčio seniūnas.

Už komercinį sandorį – neatsakingi

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Toliušis patvirtino, kad gautas bendrovės „Daviska“ prašymas keisti žemės naudojimo paskirties būdą.

„Žemės paskirties naudojimo būdo keitimas susijęs su rekonstruotu pastatu J. Basanavičiaus g. 3. Tame name bus įteisinti senelių globos namai, todėl keičiasi pastato naudojimo pobūdis į daugiabučių gyvenamų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą. Rekonstruotas pastatas bus parduotas žmonėms, kurie vykdys socialinės įstaigos veiklą – senelių globos namus. Tačiau negaliu pasakyti, ar pastatas jau parduotas – tai komercinis sandoris, kuriuo nesidomime“, – pasakojo E. Toliušis ir sakė, jog girdėjęs, kas perka rekonstruotą pastatą Naujamiestyje – esą tai Žvaguliai.

Dar anksti kalbėti

Tuo tarpu žinomo atlikėjo Ž. Žvagulio sūnus Ąžuolas Žvagulis naujienų portalui JP sakė, kad dar anksti kalbėti ir viešinti apie rekonstruoto pastato Naujamiestyje pirkimą.

„Mūsų įmonė turi interesą Naujamiestyje, bet pastato dar nenusipirkome. Vyksta pirkimo procedūra, licencijavimas. Kai bus geros žinios, informuosime, kaip vyksta procesas. Pastatą apžiūrėjome ir jis mums patiko. Tiesiog domimės pastatais, kurie tiktų vykdyti veiklą“, – trumpai paaiškino Ą. Žvagulis.