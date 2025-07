Jūros šventė – su rusų kalbos prieskoniu: vieni lieja pasipiktinimą, kiti gina

Koncertą Jūros šventėje surengė ne vienas atlikėjas, tačiau grupės „Loud Fish“ pasirodymas dalį gyventojų ypač suerzino. Visgi atsirado ir tokių, kurie puolė ginti atlikėjus, neva jie nieko blogo nepadarė.

„Loud Fish“ – Vilniuje gyvenančių jaunuolių grupė, kuri savo pasirodymus rengia ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse – Latvijoje, Estijoje. Beje, savo pasirodymą jie yra surengę ir pačiame Vilniuje.

Tačiau vienas dalykas, į kurį atkreipiamas dėmesys, yra tai, kad jie dažniausiai dainuoja rusų kalba. Kai kurios dainos atliekamos ir lietuviškai ar angliškai.

Panašu, kad grupės koncertas Klaipėdoje subūrė minią žmonių, o socialiniuose tinkluose išplitusiuose įrašuose matėsi, kaip būrys gerbėjų rusiškai dainuoja ir šoka kartu su atlikėjais.

Socialiniame tinkle „Facebook“ šiuo pasirodymu pasipiktinęs prodiuseris Dominykas Kubilius pasidalijo vaizdo įrašu, kur negailėjo aštrios kritikos.

Vyras vaizdo įraše neslėpė nusivylimo, kad miesto šventėje skambėjo rusiškos dainos, ir tikino kreipęsis į miesto savivaldybę.

„Invazija skambant balalaikai. <...> Ką šiandien deginsime ant atostogų heito laužo? Nostalgija sergančius Klaipėdos savivaldybės klerkus. Buvome Jūros šventėje, tikrai labai patiko. Gaudžianti formulė, gyvas dainuojantis ir šokantis uostamiestis.

Tik norėjau paklausti Klaipėdos savivaldybės, o kas čia? Šito rusiško mėšlo nemačiau, man šitą dvoką atsiuntė bendraminčiai. Vis dar negalime atsikratyti rusiškos nostalgijos? Kodėl vėl ir vėl murkdomės šioje dvokiančioje pelkėje? Ar vėl sakysime, nemaišykime kultūros su politika?

Tik noriu priminti, vaikų ir moterų prievartavimas, sprogdinimas nėra politika, tai terorizmas, ką pripažino mūsų valstybė. O gal yra slaptas noras, kad Klaipėda taptų rusiškos kultūros getu, kuriame džiugiai tryps atlikėjas Svajoklis iš Palangos basankės su „Laskovyj Maij“ hitais?

Pasaulis toks didelis, platus, kultūrų tiek daug, o mes vis tiek džiugiai trypiame pagal okupantų dūdelę. Jei čia dainavo ukrainiečiai ar lietuviai, ar negavę miesto leidimo nelegalūs gatvės muzikantai, tai situacijos visiškai nekeičia.

Tuo metu, kai galų gale valstybė ėmė galvoti apie priemones, stabdyti jau praloštą rusų kalbos invaziją, socialiniuose tinkluose plinta tokie vaizdai iš draugiškos rusiškoms dainoms Klaipėdos. Šitas balalaikinis dvokas yra rusų karo prieš vakarų pasaulį priešakinė dalis. Blogiausia, kas gali nutikti, tai būti rusiško, kultūrinio karo įrankiais. Norite jais būti?!“, – dėstė D. Kubilius.

Kiti internautai po šiuo įrašu taip pat žėrė kritiką ir aštriais žodžiais komentavo situaciją.

Netrukus socialiniuose tinkluose prabilo ir Klaipėdos politikas Romas Karmazinas, kuris bandė ginti šią susiklosčiusią situaciją.

„Jūros šventė praėjo, bet aistros dėl vieno dalyko nerimsta – rusų kalba atliekamos dainos. Visų pirma – noriu labai aiškiai pasakyti: aš esu už Lietuvą, už jos kalbą, už kultūrą, už nepriklausomybę. Tačiau aš taip pat esu už sveiką protą ir prieš dirbtinai kuriamą neapykantą.

Per šių metų šventę grupė „Loud Fish“ Loud Fish atliko dainą rusų kalba. Ir štai prasidėjo: komentatoriai puolė šią grupę, lygino kūrinį su kažkokiais serialais, filmų siužetais, net apkaltino propagandos skleidimu. Bet ar tikrai mes jau taip giliai nusiritome, kad daina rusų kalba tampa grėsme nacionaliniam saugumui?

Pirmas klausimas – jei tai „serialo daina“, tai kaip tie žmonės ją atpažino? Rusiški kanalai Lietuvoje jau seniai yra uždrausti, jų transliacijos nutrauktos. Tad kas čia ką žiūri? Vadinasi, kažkas žiūri nelegalius turinius, bet puola tuos, kurie tik dainuoja viešai?

Antras – nė vienas Lietuvos įstatymas nedraudžia dainuoti ar kalbėti rusiškai. Nėra tokio įstatymo. Kalbos – tai žmonių įrankis, o ne ginklas. Ne kalba kalta dėl karo, okupacijos ar režimų. Kalta ideologija, sistema, žmonės, kurie piktnaudžiauja.

Trečias – jei kalbame apie propagandą, tai ją reikia vertinti pagal turinį, ne pagal kalbą. Jei daina nekviečia žudyti, nekalba apie prievartą, neskelbia neapykantos – apie kokią propagandą mes kalbam?

Klaipėda – visada buvo daugiakultūris miestas. Čia susilieja skirtingos tautos, skirtingos kalbos, jūrinė bendruomenė kalba lietuviškai, rusiškai, angliškai, norvegiškai ir dar kokia tik nori. Ir tai – mūsų stiprybė. Ne grėsmė.

Dainuoti rusų kalba nėra nusikaltimas. Kurti rusų kalba nėra nusikaltimas. Tačiau kurstyti neapykantą – yra. Ir būtent tokie komentarai, kaip matome po tuo video, peržengia ribas. Tai jau ne kritika – tai ragai neapykantai.

Manau, kad Lietuvos policija ir „Facebook“ turinio stebėtojai turėtų reaguoti ne į pačias dainas, o į žmones, kurie persekioja kitus vien dėl jų kalbos ar kūrybos formos. Tai pavojinga tendencija. Neapykanta gimdo tik dar daugiau susipriešinimo.

Jei norime būti tikrai vakarietiški, europietiški ir demokratiški – pradėkime nuo pagarbos vienas kitam. Nuo supratimo, kad laisvė – tai ne teisė uždrausti, o teisė būti skirtingiems, bet lygiaverčiams.

Leiskime muzikai skambėti. Be baimės, be politizavimo, be cenzūros“, – rašė R. Karmazinas.

Kai kurie internautai pritarė politiko žodžiams ir bandė ginti grupę, tačiau kiti ir toliau kritikavo bei neslėpė didžiulio nusivylimo – tiek grupe, tiek organizatoriais.

Portalas Lrytas kreipėsi į Jūros šventės organizatorius su prašymu pakomentuoti šią situaciją. Gavus atsakymą, straipsnį papildysime.