Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
ŽmonėsVeidai ir vardai

Donatas Montvydas prisipažino, kad buvo sustabdytas policijos pareigūnų: „Mane pasivijo“

2025 m. rugpjūčio 7 d. 11:51
Lrytas.lt
Dainininkas Donatas Montvydas (37 m.) neseniai prabilo apie netikėtą savo patirtį - jis prisipažino, kad kelyje buvo sustabdytas policijos pareigūnų.
Daugiau nuotraukų (10)
Apie tai jis prabilo radijo stoties „M1“ eteryje.
Žinomas vyras nesigėdijo prisipažinti padaręs klaidą ir tikino, kad pasakoja apie tai tik tam, kad kiti galėtų pasimokyti iš jo klaidų.
„Skubėjau, viršijau greitį, mane pasivijo pareigūnai su nežymėtu tarnybiniu automobiliu.
Papasakojo, kad buvo tokia situacija – tame pačiame kelyje dėl viršyto greičio dieną prieš tai žuvo jų kolega. Tai šitoje vietoje nebuvo jokios diskusijos ar kompromiso ieškojimo“, – radijo laidoje kalbėjo D. Montvydas.
Atlikėjas pripažino, kad padarė klaidą viršydamas greitį ir pritarė minčiai, kad baudos už šį nusižengimą galėtų būti ir didesnės.
Donatas MontvydasPolicijaviršytas greitis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.