Donatas Montvydas prisipažino, kad buvo sustabdytas policijos pareigūnų: „Mane pasivijo“

Apie tai jis prabilo radijo stoties „M1“ eteryje.
Žinomas vyras nesigėdijo prisipažinti padaręs klaidą ir tikino, kad pasakoja apie tai tik tam, kad kiti galėtų pasimokyti iš jo klaidų.
„Skubėjau, viršijau greitį, mane pasivijo pareigūnai su nežymėtu tarnybiniu automobiliu.
Papasakojo, kad buvo tokia situacija – tame pačiame kelyje dėl viršyto greičio dieną prieš tai žuvo jų kolega. Tai šitoje vietoje nebuvo jokios diskusijos ar kompromiso ieškojimo“, – radijo laidoje kalbėjo D. Montvydas.
Atlikėjas pripažino, kad padarė klaidą viršydamas greitį ir pritarė minčiai, kad baudos už šį nusižengimą galėtų būti ir didesnės.