Paviešintas vaizdo įrašas, kaip Kristinai Meseguer įkando beždžionė

Savo „Instagram“ paskyroje Kristina pasidalijo sulėtintu vaizdo įrašu, kuriame matosi, kaip ant jos užšoka beždžionė ir įkanda jai į ranką.
K. Meseguer veide matosi panika, ji atsistoja ir bando pasprukti nuo gyvūno.
Iškart po šio nutikimo žinoma moteris nuvyko į ligoninę, kad gautų reikalingą skiepą, nes anksčiau jo neturėjo.
Taip pat ji pasidalijo įspėjimu su kitais, nes niekada negali žinoti, kad gyvūnas sugalvos užpulti.
„Ką daryti, jei Balio saloje jums įkando beždžionė?
1. Nepanikuokite! Bet veikite greitai.
2. Nedelsiant nuplaukite žaizdą su muilu ir vandeniu – kuo greičiau, tuo geriau.
3. Kuo skubiau kreipkitės į ligoninę. Jums reikės pasidaryti vakciną nuo pasiutligės – pirmąją dozę būtina gauti per 24 valandas.
4. Stebėkite žaizdą. Jei ji pradeda tinti, skaudėti ar tekėti pūliai – nelaukite, grįžkite į gydymo įstaigą.
5. Būtinai užbaikite visą vakcinacijos kursą – paprastai tai yra 4 dozės per kelias savaites.
Pasiutligė yra mirtina, bet 100 % išvengiama, jei gydoma laiku. Būkite atsargūs Balyje! Jei planuojate čia likti ilgiau – pasiskiepykite nuo pasiutligės iš anksto.
Čia gausu:
– beždžionių (kurios gali įkąsti net jei tiesiog bandote jas pamaitinti),
– valkataujančių šunų ir kačių – visi jie gali platinti virusą. Geriau apsisaugoti iš anksto, nei gydytis vėliau“, – patarimais dalijosi K. Meseguer.
