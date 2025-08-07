Vita Žiba paviešino šimtus sukrečiančių seksualinės prievartos istorijų: ragina nebetylėti ir imtis pokyčių

Komikė surinko šimtus šokiruojančių merginų istorijų apie tai, kaip jos patyrė seksualinę prievartą. Sunku suvokti, kiek daug merginų nusprendė atsiverti ir papasakoti apie protu nesuvokiamas patirtis.
Vita Žiba, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį, kokie baisūs dalykai vyksta Lietuvoje, šiomis istorijomis anonimiškai pasidalijo savo socialiniuose tinkluose.
„Per paskutines 2 dienas su manimi susisiekė per 70 merginų ir moterų su savo patirtimis. Ir dar ne viskas, žinutės eina toliau. Šitie išgyvenimai bado akis ir rodo kokioje realybėje gyvename.
Nenoriu, kad tai būtų vienkartinis noras kovoti, todėl šios patirtys lieka čia – toliau badyti akis. Nes jei jums skaityti nemalonu, pagalvokite, ką reiškia TAI IŠGYVENTI.
Kiekviena patirtis yra be galo skaudi. Svarbu suprasti – tai ne jūsų kaltė, nors ir kaip visuomenė būna bando pateikti tai kitaip. Tai niekada nebuvo jūsų kaltė ir ne jūs turite jausti gėdą, o tie atmatos.
Svarbiausia – pasirūpinkite savimi, eikite į terapiją, ji padeda. Žinau, kad sunku, bet padeda.
Ir ką kiekvienas gali padaryti: apsidairykite, nesvarbu kur esate, ypač baruose ir klubuose. Gal kažkam reikia pagalbos? Prieikite, paklauskite vardo, su kuo atėjo, kur tie žmonės dabar.
Savo vaikams nuo ankstyvo amžiaus paaiškinkite, kokias kūno vietas nevalia liesti niekam ir niekad. Užtikrinkite savo vaiką, kad jis jaustųsi saugus jums papasakoti, kas atsitiko.
Tai, kad problemos nematome, nereiškia, kad jos nėra“, – prie pasidalintų istorijų svarstė komikė.
Perskaičiusi šimtus žinučių, V. Žibaitytė atkreipė dėmesį į tai, kaip reaguoja už tai atsakingos institucijos. Pasak jos, šiuo metu teisiniame reguliavime yra daug spragų.
„Nuo seksualinių nusikaltimų nukentėjusios aukos pagal įstatymą turi įrodinėti, jog pasakė NE. Tai yra beveik neįmanoma, jei auka apsvaiginta narkotikais, nes ji nesugebės pasipriešinti.
Nes mes vis dar nesugebėjom priimti įstatymo, pagal kurį nusikaltėliai turėtų įrodyti, kad auka pasakė TAIP. Puikiai pasijuokėme tada: „Ką, man dabar jai duot popierių, kad pasirašytų sutikimą, haha“,– rašė Vita.
Visgi ji pabrėžė, kad tam tikri pokyčiai jau vyksta ir reikėtų už to kabintis – tą ragina daryti ir kitus.
„Rudenį Seime bus pateikti pokyčiai LR BK dėl sutikimu grįsto teisinio reguliavimo. Reikės daug palaikymo, kad pokyčiai būtų įgyvendinti. Ratas užsisuko, jo nebesustabdysime. Pokyčiai turi būti, arba mes jų išsireikalausime. Jei niekas nepasikeis, mes išeisime į gatves reikalauti. O mūsų daug“, – rašė ji.
Ragina kovoti dėl pokyčių
Paviešinusi šias kraupias patirtis V. Žibaitytė ragino kovoti ir siekti pokyčių, nes iki šiol ne vienos merginos pagalbos šauksmas tiesiog paniro į tylą.
Komikė taip pat kvietė visus neabejingus užpildyti peticiją „Neklausk, kodėl tyli, padėk prabilti“, kuri gali prisidėti prie aukų apsaugojimo ir nusikaltėlių nubaudimo.
Kol kas yra surinkta daugiau nei 26 tūkst. parašų, o tam, kad reikalai pasistūmėtų, reikia surinkti 50 tūkst.
