„Šeškių“ ir Egmonto Bžesko konflikte – svarbus posūkis: grupė patyrė pralaimėjimą

Kiek anksčiau buvo pasirodžiusi žinia, jog ruošiama panaikinti prekės ženklą „69 danguje“.
Visgi, liepos pabaigoje Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tinklalapyje paskelbta, kad Apeliacinis skyrius atmetė grupės „Šeškės“ prašymus dėl prekių ženklų registracijos, susijusių su jų populiariaisiais hitais „9 danguje“ ir „Velniškas greitis“.“
Šių dainų teisės liko Egmontui Bžeskui.
Liepos pradžioje naujienų portalas Lrytas skelbė, kad Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazėje buvo pateiktas prašymas panaikinti prekės ženklą „69 danguje“.
Nors šis ženklas galioja iki 2026 rugpjūčio, naujai susikūrusi grupė „Šeškės“ kreipėsi dėl jo panaikinimo.
Pasak jų, šis ženklas nebuvo naudojamas 5 metus. Pagal įstatymus, esant tokiai sąlygai, ženklas gali būti panaikintas.
Išgirdę apie tokį prašymą komanda nusprendė šį sprendimą skųsti.
