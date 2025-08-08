Žinios, kurios šviečia.
Petro Gražulio atsakas į kaltinimus įsiutino Birutę Navickaitę: „Pareikalavo“

2025 m. rugpjūčio 8 d. 18:03
Jau kurį laiką netyla konfliktas tarp politiko Petro Gražulio ir jo dukros motinos Birutės Navickaitės. Visai neseniai politikui iš Birutės skriejo rimti kaltinimai, tačiau vyras nusprendė netylėti ir pateikė savo versiją, kuri labai supykdė Birutę.
Dar šį mėnesį B. Navickaitė savo socialiniuose tinkluose P. Gražuliui pareiškė kaltinimus, kad jis neva atėmė vaiką naudojant apgaulę bei pasinaudojant teisiškai nepatvirtintais dokumentais.
Sulaukęs tokių viešų kaltinimų, P. Gražulis nusprendė pateikti savo versiją kurią išplatino žiniasklaidai.
„<...> kolegų ir skaitytojų įkalbėtas nusprendžiau prabilti, nes matau, kad būtina pateikti visuomenei faktus, kurie žiniasklaidoje nebuvo atskleisti“, – portalui Lrytas rašė politikas, pateikdamas savo versiją (ją galite rasti čia).
Į tokį P. Gražulio atsaką sureagavo ir pati B. Navickaitė, kuri savo emocijas išliejo socialiniuose tinkluose.
„Tai va. Pareikalavo paskelbti savo feisbuko sienoje šią klaidinančią ir perrašytą, kaip jam patogu, pateiktais faktais, informaciją, nes kitaip būsiu paduota į teismą.
Neaišku, ko yra siekiama, bet 2–3 dienų bėgyje aš kiekvieną punktą perrašysiu taip, kaip yra iš tikrųjų.
Kaip bebūtų – faktas yra nenuginčijamas vienas – šitas p***ras man nevadovaus ir neaiškins, kur man gyventi, o kur būti vaikui, jeigu ne namie ir ne lauke, kas gali atsakyti?“, – rašė B. Navickaitė.
Plačiau apie tai, kokius kaltinimus B. Navickaitė anksčiau pateikė P. Gražuliui, skaityti galite čia.
Birutė NavickaitėPetras Gražulisatsakas
