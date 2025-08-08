Sparčiai populiarėjanti turinio kūrėja Milana Bernatavičiūtė pranešė džiugią žinią – laukiasi pirmagimio

Žinią, jog po širdimi plaka nauja gyvybė ji pranešė socialiniame tinkle „Instagram“.
Įrašu Milana sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
Kūdikio turinio kūrėja laukia su mylimuoju Marku Archangorodskiu (24 m.).
„Tyliai nešiojausi didžiausią dovaną. Dabar noriu ja pasidalinti ir su jumis“, – jautriai šalia jaukių kadrų brūkštelėjo žinoma moteris.
Milana ir Markas sulaukė daugybės sveikinimų.
„O vau, kokios naujienos! Sveikinimai“, – rašė komunikacijos specialistė Beatričė Skardžė.
„Sveikinu“, – džiaugėsi mergigos sekėjai.