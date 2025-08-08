Valdo ir Vismantės namuose – ypatinga šventė: „Dar labai daug liko nepatirta“

Ta proga Vismantė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jaukia jųdviejų nuotrauka bei skyrė šiltus žodžius.
„5 metai santuokoje, tačiau mudu vis dar vienas kito pažinimo kely. Nors jau dažnai susijaučiam, ar vos poros žodžių situacijai paaiškinti užtenka, žinom, kad dar labai daug liko nepatirta.
Kad tik dienų per mažai nebūtų, šia pilnatvės kupina laime ir meile, vienas kitam, besidalinant.
Labai gera su Tavimi, Valdai!“, – rašė ji.
Po šiuo įrašu pasipylė gražūs internautų sveikinimai ir linkėjimai.
„Miela Vismante, telydi judu ir toliau santarvė ir meilė“, – linkėjo viena internautė.
„Dar daug laimingų metų kartu!“, – rašė kita.
„Jūs nuostabūs, sveikinu“, – sveikino kita.
Primename, kad pora amžiną meilę vienas kitam prisiekė 2020 m. Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.