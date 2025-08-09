Nusimetusi drabužius R. Vilkienė palietė opią temą: „Kai viskas tylu. Neaišku. Skauda“

„Instagram“ paskyroje pasidalijusi erotiška nuotrauka, kurioje ji pasipuošusi leopardo raštu margintu atskiru maudymosi kostiumėliu, žinoma moteris jautriai prakalbo apie bėgant metams besikeičiantį gyvenimą ir užklumpančius iššūkius.
Įraše R. Vilkienė kreipėsi į sekėjas ir rangino jas pasidalyti privačiai ar komentaruose savo istorijomis.
„Kai atrodo, kad viskas eina prieš tave – žmonės nusisuka, planai griūva, saugumo nėra…
Kai viskas tylu. Neaišku. Skauda.
Kur tada tavo atrama?
Kur stuburas, kai taip norisi palūžti?
Kur tu – kai pasaulis bando tave sulaužyti?
Atsakymas – tavyje.
Nežinomybė neateina tavęs sugriauti.
Ji ateina priminti, kas tu esi iš tikrųjų.
Kartais reikia visko netekti, kad atrastum save.
Kartais reikia pereiti tylą, kad išgirstum tiesą.
Kartais reikia stovėti viena – kad pajaustum savo jėgą.
Stuburas – tai ne tik kūnas. Tai tavo ištikimybė sau.
Lik su savimi. Net kai sunku.
Nes tik tuomet įvyksta tikras vidinis lūžis – tas, kuris augina, o ne griauna.
Ar jauti, kad stovi ant slenksčio? Kad kažkas sena nyksta, o nauja dar tik gimsta? Parašyk komentare arba privačiai – kur dabar esi.
Aš girdžiu. Tu – ne viena“, – į sekėjas kreipėsi R. Vilkienė.