Su ašaromis akyse Viktorija Jakučinskaitė pranešė liūdną žinią: „Turiu tai baigti“

Apie tai žinoma moteris pranešė socialiniame tinkle „Instagram“. Ji atskleidė, kad nebekurs vestuvinių ir proginių suknelių bei ketina ieškoti savęs kitose srityse.
„Man labai skaudu, bet turiu tai baigti. Turiu paleisti savo vaikišką svajonę, kurią puikiai įgyvendinau ir vysčiau 20 metų. Gaila paleisti, bet ir likti negaliu. Sukūriau daugiau nei 1000 suknelių ir šioje temoje išsisėmiau – tapo nuobodu, per ankšta.
Noriu į laisvę. Noriu išlipti iš dirbtuvių, keliauti, matuotis kitas profesijas, kitus gyvenimus. Noriu pagaliau tapyti, o ne laukti tam progos. Gyvenimas trumpas, ir per jį noriu nugyventi net keletą savo versijų. Matyt, šiandien bus paskutinis nuotakos suknelės primatavimas. Ir tai baigsis“, – atviravo ji.
Kiek plačiau apie šį sprendimą vaizdo įraše prabilusi V. Jakučinskaitė prisipažino, kad apsispręsti buvo sudėtinga, tačiau būtina – kūryba, kuria ji gyveno dvidešimt metų, jai tapo per ankšta.
„Dvidešimt metų mano gyvenimo praleisti čia. Aš visus audinius pirkau su tokia meile, jūs neįsivaizduojat. Štai šiuos raštus dėliodavau ant nuotakų suknelių ir šiandien dėliosiu – viskas paruošta.
Iš čia esančių audinių galėčiau papuošti gal 150 nuotakų, tiek visko turiu, bet nebeturiu daugiau laiko. Nebeturiu tam resursų. Aš papuošiau tūkstančius moterų, net nepamenu visų suknelių – to neįmanoma padaryti. Aš daugiau nebegaliu.
Noriu judėti toliau. Noriu tapyti, kurti verslą, sportuoti, keliauti – visko labai noriu. Gyvenime ne taip ir daug liko. Nebegaliu sėdėti šiame kambaryje, norisi išeiti“, – su ašaromis akyse pripažino V. Jakučinskaitė.