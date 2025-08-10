Bulgarijoje žuvo Lietuvoje žinomas režisierius J. Butusovas: incidentas įvyko per atostogas su šeima

Apie tai paskelbta Vilniaus senojo teatro socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje.
„Netikėtai mus pasiekė skaudi žinia – mirė mūsų spektaklio „Rozenkrancas ir Gildensternas mirę“ (pagal T. Stoppardo pjesę) gerbiamas režisierius Jurijus Butusovas.
Visi esame giliai sukrėsti ir liūdime, vis dar negalėdami tuo patikėti…“, – rašoma Vilniaus senojo teatro socialinio tinklo paskyroje.
Daugiau informacijos apie režisieriaus mirtį rašoma užsienio žiniasklaidoje. Kaip „Telegram“ teigė Vachtangovo teatro direktorius Kirilas Krokas, jo gyvybė užgeso per nelaimingą atsitikimą per atostogas su šeima Bulgarijoje.
„Jis atostogavo Bulgarijoje su žmona bei dviem vaikais. Maudėsi banguotoje jūroje ir nuskendo. Tokia absurdiška, tragiška mirtis“, – teigė jis.