Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsVeidai ir vardai

Išvydę Agnės Petravičienės ir Radži Aleksandrovičiaus koncerto įrašą gerbėjai išsilydė: „Du saldainiukai“

2025 m. rugpjūčio 10 d. 12:00
Lrytas.lt
Šeštadienį socialiniuose tinkluose nuvilnijo tikra emocijų banga – Agnė Petravičienė pasidalijo kelių minučių vaizdo įrašu iš koncerto, kuriame kartu su scenos bičiuliu Radži Aleksandrovičiumi užkūrė tikrą šou.
Daugiau nuotraukų (20)
Atrodo, šis duetas tiesiog pavergė internautų širdis – įrašas akimirksniu surinko tūkstančius patiktukų ir sulaukė pagyrų komentaruose.
Vaizdo įraše, patalpintame „Facebook“ paskyroje, matyti, kaip „Kelio į žvaigždes“ dalyvė ir jos kolega scenoje spinduliuoja gera nuotaika.
„Gaila, kad visi norintys netilpote. Ačiū žiūrovams, ačiū „FESTA ITALIANA“ organizatoriams ir visam kolektyvui už neišdildomas akimirkas. P.S. ne kartu, bet „Youtube“ – „Amžinai kartu“, – prie įrašo rašė A. Petravičienė.
Per trumpą laiką dainininkės paviešintas įrašas sulaukė daugiau nei 5 tūkst. patiktukų ir šimtų komentarų.
„Patys nuostabiausi!“, „Du saldainiukai... Radži pats laimingiausias, kai esate kartu“, „Abudu scenoje atrodote dieviškai“, „Labai gražiai žiūritės ir malonu klausytis – super!, – pagyrų porai negailėjo bičiuliai ir gerbėjai.
Radžis AleksandrovičiusAgnė PetravičienėKoncertas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.