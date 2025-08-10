Išvydę Agnės Petravičienės ir Radži Aleksandrovičiaus koncerto įrašą gerbėjai išsilydė: „Du saldainiukai“

Atrodo, šis duetas tiesiog pavergė internautų širdis – įrašas akimirksniu surinko tūkstančius patiktukų ir sulaukė pagyrų komentaruose.
Vaizdo įraše, patalpintame „Facebook“ paskyroje, matyti, kaip „Kelio į žvaigždes“ dalyvė ir jos kolega scenoje spinduliuoja gera nuotaika.
„Gaila, kad visi norintys netilpote. Ačiū žiūrovams, ačiū „FESTA ITALIANA“ organizatoriams ir visam kolektyvui už neišdildomas akimirkas. P.S. ne kartu, bet „Youtube“ – „Amžinai kartu“, – prie įrašo rašė A. Petravičienė.
Per trumpą laiką dainininkės paviešintas įrašas sulaukė daugiau nei 5 tūkst. patiktukų ir šimtų komentarų.
„Patys nuostabiausi!“, „Du saldainiukai... Radži pats laimingiausias, kai esate kartu“, „Abudu scenoje atrodote dieviškai“, „Labai gražiai žiūritės ir malonu klausytis – super!, – pagyrų porai negailėjo bičiuliai ir gerbėjai.
Radžis AleksandrovičiusAgnė PetravičienėKoncertas
Rodyti daugiau žymių