Ne kartą viešai ant A. Ramonaitės purvą pylęs R. Kirilkinas ryžosi atsiprašyti: „Privalėjau jau seniai“

Atlikėjas socialiniuose tinkluose pasidalijo žinute, kurioje užsiminė apie atsiprašymą ir pripažintas klaidas.
„Kaip lengva įskaudinti, be proto sunku pripažinti savo klaidas. Na, bet nepaprastai lengva pasidaro po atsiprašymo...
Gyvenimas – tai tik akimirka, lai jos būna tik geriausios ir šviesiausios. Už gyvenimą, už taiką ir ramybę!“ – rašė R. Kirilkinas šalia nuotraukos, kurioje pozavo su gėlių puokšte.
Vėliau savo „Instagram“ istorijose dainininkas atskleidė, apie ką kalbėjo.
Jis paviešino vaizdo įrašus iš Adrinos koncerto – viename jų matyti, kaip apkabina atlikėją ir įteikia jai tą pačią gėlių puokštę, su kuria pozavo ankstesnėse nuotraukose.
Panašu, kad tarp atlikėjų kilę nesutarimai – jau praeityje. Tai naujienų portalui Lrytas patvirtino ir pats Ruslanas.
„Padariau tai, ką privalėjau jau seniai padaryti. Daugiau nebeturiu ką ir bepridurti“, – trumpai situaciją Lrytas pakomentavo jis.
Adrinos ir Ruslano nesutarimai viešumoje ėmė šmėžuoti dar 2023-iųjų vasarą.
Tuomet apie gaunamus grasinimus ir užgaulias žinutes Adrina, kuri yra Ruslano partnerio Domanto brolio mylimoji, prabilo žiniasklaidoje.