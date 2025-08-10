Vos prasidėjus diskotekai ir pradėjus plūsti minioms žmonių, dėl saugumo policijos pareigūnai ir apsaugos darbuotojai nusprendė uždaryti pagrindinį nusileidimą į paplūdimį – konstrukcijos nėra pritaikytos tokiam žmonių kiekiui.
Renginio pradžioje A. Tapinas užsiminė, kad visų laukia siurprizas.
Apie 23 val. jis pristatė legendinę grupės „Fancy“ dainą Flames of Love, kuri 1988 m. išleista ir ilgą laiką karaliavo diskotekose visame pasaulyje. Staiga muzika nutrūko – į sceną užlipo pats šios dainos autorius ir atlikėjas, kitąmet 80-metį švęsiantis vokiečių dainininkas Manfred Alois Segieth, geriau žinomas sceniniu vardu „Fancy“.
Publikai šiltai sutikus svečią, jis atliko kelis savo hitus. Prieš trečiąją dainą atlikėjas juokaudamas paklausė, ar žiūrovai dar nori jo klausytis, ir pažadėjo, kad po jos eis miegoti, nes jau prasidėjo jo poilsio metas.
A. Tapinui savo „Facebook“ paskyroje paskelbus apie vakaro siurprizą, socialiniuose tinkluose nuvilnijo ne tik palaikymo, bet ir kritikos banga. Paaiškėjo, kad Fancy neseniai yra koncertavęs Rusijoje.
„Youtube“ platformoje galima rasti vaizdo įrašų iš grupės „Fancy“ pasirodymo 2023-iaisiais Maskvoje.
„Čia nemaloni situacija. Lietuvių agentūrai, kuri buvo atsakinga už atlikėjo paieškas renginiui, buvo aiškiai pasakyta, kad vienas pagrindinių kriterijų – jog jis nebūtų po 2022 m. koncertavęs Ruskyne. Dėl to atmetėme kelias fainas grupes, tokias kaip Ottawan. Sekmadienį aiškinsimės, kas čia nutiko su „Fancy“, – po pasibaigusios diskotekos komentavo A. Tapinas.
Visą šeštadienį į Kuršių neriją plūdo poilsiautojai. „Smiltynės perkėlos“ duomenimis, vien tik per šeštadienį į Smiltynės pusę iš Klaipėdos perkelta 930 lengvųjų automobilių. Keltai dirbo be grafiko, o 21 val. vis dar veikė du keltai.
Pernai diskoteką taip pat planuota rengti paplūdimyje, tačiau dėl prasto oro ji buvo perkelta į Nidos centrinę aikštę prie prieplaukos. Šiemet gamta renginiui palanki – pajūryje netrūko nei šokių, nei vasariškos nuotaikos.
Be to, šį savaitgalį A. Tapinas su žmona Gabija mini trečiąsias vestuvių metines, tad tarp svečių buvo galima išvysti artimiausius šeimos narius ir draugus. Tarp besilinksminančių renginyje buvo galima sutikti „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo prezidentą Mantą Kalnietį, „Volfas Engelman“ generalinį direktorių Marių Horbačiauską, Nidoje atostogaujantį Eurolygos vadovą Paulių Motiejūną.
Andrius TapinasdiskotekaFancy
Rodyti daugiau žymių