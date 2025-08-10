Po kilusio šaršalo dėl Fancy – organizuoti padėjusios agentūros pozicija bei iškalbingas A. Tapino žingsnis

Agentūros vardu socialiniuose tinkluose prabilęs Vaidas Stackevičius neslėpė apmaudo dėl susiklosčiusios situacijos.
„Gyvenam sudėtingais laikais ir, žinoma, turime būti budrūs. Pakvietę Fancy koncertuoti į Nidą, be abejo, tikrinome informaciją dėl jo lankymosi Rusijoje. Dėl šios priežasties kai kurių svarstytų vardų Nidos koncertui atsisakėme.
Bet, galbūt, dėl atlikėjo Fancy vardo specifikos, gal tiesiog nepastebėjome to fakto informacijos sraute ir per klaidą pakvietėme atlikėją, kuris pastaraisiais metais koncertavo Rusijoje.
Nuoširdžiai dėl to apgailestaujame ir atsiprašome ir Andriaus Tapino, jo komandos, renginio partnerių, ir susirinkusių žiūrovų. Fancy nepalaiko karo Ukrainoje. Ir taip pat perduoda šią žinutę Lietuvos publikai.
Mes kaip agentūra prie Ukrainos kovos prisidedame ir parama, ir organizuojamais renginiais. Palaikome Ukrainos atlikėjus, organizuojame jų koncertus, šiais metais labdaringą koncertą darėme Kyjive.
Dar sykį labai apgailestaujame ir atsiprašome dėl šios apmaudžios klaidos. Pažadam, kad tai nepasikartos. Slava Ukraini! Kartu iki pergalės“, – savo poziciją išsakė V. Stackevičius.
Po atsiprašymo sekė ir realūs veiksmai – A. Tapinas kartu su „M.P.3“ sutarė dėl finansinės paramos Ukrainai.
„Ir dar dėl „Viena naktis Nidoje“ ir mūsų failo. Atsiprašyti yra viena, bet kartais ir pats turbūt esu kitus raginęs ne tik surašyti atsiprašymuką sufailinus, bet ir prisidėti ženkliau. Galų gale mano bylos visada prašo neturtinės žalos konkrečiam tikslui.
Taip ir čia – pasitarėm su Vaidu Stackevičiumi ir agentūra „M.P.3“, ir abi pusės – tiek mes, tiek jie, skiriam po 4000 eurų paramai Ukrainai. Pinigai bus pervesti Všį „Miliūtė“, Rita kaip tik pasakė, kad tie 8 000 eurų labai pravers, nes Ukrainoje kariai laukia NT Service gaminamų antidronų „Skywiper Duo“.
Tai pavyks nupirkti ir ukrainiečiams perduoti 2 antidronus. O čia Ritos fondo rekvizitai, jei ir jūs norėtumėte prisidėti, nes Skywiperių reikia nuolat. VšĮ Miliūtė LT437044090110465590 PayPal rita.miliute@gmail.com“, – aukoti karo alinamai šaliai ragino A. Tapinas.
Andrius TapinasFancykaras Ukrainoje
