Ąžuolas Misiukevičius švenčia ypatingą progą: „Tik dabar iš tikrųjų suprantu“

2025 m. rugpjūčio 11 d. 12:03
Rugpjūčio 11-ąją plaukų stilistas, nuomonės formuotojas Ąžuolas Misiukevičius mini ypatingą progą – savo 29-ąją gimtadienį.
Ta proga žinomas vyras savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo įkvepiančiu įrašu su savo mintimis.
Jis taip pat paviešino nuotraukas, kuriose prie jūros įsiamžino su gimtadienio ryto desertu.
„Man 29.
Ir aš tik pradedu.
Tik dabar iš tikrųjų suprantu, ką reiškia gyventi dėl tikrumo, o ne dėl patogumo. Būti, ne tik atrodyti. Jausti, nebijant būti „per daug“.
Šiuos savo naujus metus pasitinku su didesne jėga, gilesne ramybe ir lengvesne širdimi. Nebereikia įtikti, įrodyti ar tilpti į svetimus rėmus. Aš renkuosi save — su viskuo, kas tikra, gyva ir kartais net chaotiška.
29 man — tai ne amžius, o būsena. Ir ji tokia gera“, – rašė Ąžuolas.
