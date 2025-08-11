Be scenos partnerio A. Radzevičiaus festivalyje pasirodęs „Patrulis“ J. Butnorius: „Čia jo asmeniniai reikalai“

Vis dėlto, daugiausiai žiūrovų žvilgsnių prikaustė „Patrulių“ pasirodymas – mat į sceną atlikėjas Juozas Butnorius žengė be savo scenos partnerio Algirdo Radzevičiaus. Duetą kartu matyti įpratę gerbėjai ėmė gūžčioti pečiais.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su J. Butnoriumi, jis nedaugžodžiavo, tačiau atskleidė priežastį, kodėl scenos partneris festivalio scenoje nepasirodė.
„Algis negalėjo dalyvauti dėl to, nes turėjo asmeninių problemų. O daugiau negaliu ką komentuoti, čia jo asmeniniai reikalai“, – Lrytas situaciją komentavo jis.
Tačiau tai, kad į sceną teko lipti vienam, žinomo vyro iš vėžių neišmušė.
„Buvo labai fainas pasirodymas, labai šiltai publika mane priėmė. Antrą kartą dainavau kaip „Patrulis“ vienas būdamas scenoje. Taip buvo nutikę tik kartą – prieš dešimt metų – kai Algio tėtis mirė. O dabar dar kartelį taip nutiko. Bet, nieko, atlaikiau, viskas buvo labai faina“, – šyptelėjo jis.
Paklaustas, ar scenoje nebuvo keista stovėti vienam, atlikėjas patikino, kad nejaukumo nejautė.
„Nejauku tikrai nebuvo. Esu kažkada turėjęs etapą, kai turėjau solinę karjerą. Aišku, kai esi visuomet įpratęs turėti užnugarį, tai kažkiek keistoka, bet buvo viskas gerai. Atlaikiau visą koncertą ir buvo puikiai“, – pozityviai pokalbį baigė jis.
