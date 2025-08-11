Ievą Voveris sukrėtė policijos reakcija į sūnaus užpuolimą: kreipsis į advokatą

Praėjus kiek laiko po įvykio ji dalijosi žiniomis iš policijos – jie pranešė, kad šį įvykį traktuoja kaip nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą.
Toks pareigūnų sprendimą Ievą itin nustebino. Portalui lnk.lt ji prasitarė, kad situacijos taip nepaliks.
„Imsiu advokatą – nesiruošiu taip palikti“, – trumpai komentavo žinoma moteris.
Primename, kad daugiau nei prieš savaitę I. Voveris prabilo apie tai, kad jos sūnus buvo užpultas Kauno centre. Žinoma moteris pasakojo, kad jos devynmetį sūnų užpuolė nepažįstama moteris – ji neva trenkė berniukui į veidą ir išvadino necenzūriniais žodžiais.
Ieva neslėpė nusivylimo, kad prisišaukti pagalbos pavyko tik iš kelinto karto – policija nesureagavo taip greitai, kaip ji tikėjosi.
Labiausiai ją nustebino tai, kad pranešus apie šį išpuolį policijai, pareigūnai neva vengė suteikti pagalbą ir bandė išsisukinėti, atsižvelgdami į tai, kad Ievos šeima po kelių dienų išskrenda atgal į namus, esančius Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Visgi Lietuvos policija savo oficialioje „Facebook“ paskyroje nusprendė paviešinti filmuotą vaizdo medžiagą iš gatvės, kurioje įvyko per perėją ėjusių Ievos vaikų ir nepažįstamos moters susidūrimas.
Pasak jų, viskas buvo visai kitaip, nei socialiniuose tinkluose pasakoja I. Voveris. Teigiama, kad smurtinio elgesio nebuvo.
„Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris kaltina policiją aplaidumu, priėmus neteisingą sprendimą. Ji teigia: „vaikai išėjo priduoti butelius į taromatą ir grįždami stovėjo prie perėjos, o tokia moteris priėjusi pradėjo mano berniuką mušti. Trenkė jam per žandą, po to su delnu į kaktą, ir išvadino įvairiausiais keiksmažodžiais“.
Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, nustatyta, kad viskas vyko kitaip. Įraše matoma, kaip mažamečiai vieni miesto centre, važiuodami paspirtuku per pėsčiųjų perėją, atsitrenkia į pereiti gatvę bandžiusią moterį.
Ji ranka atsitveria nuo smūgio ir nueina toliau, o vaikai nuvažiuoja. Joks smurtinis elgesys nėra užfiksuotas. Dėl šio įvykio policija pradėjo administracinę teiseną dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, moteriai surašytas protokolas.
Siekiant apsaugoti vaikus, įstatymai numato pakankamai sudėtingas procedūras. Todėl patariame verčiau laikytis nustatytų procedūrų, o ne ieškoti kaltų soc. tinkluose“, – rašoma Lietuvos policijos pranešime.