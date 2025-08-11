Neseniai išsiskyrusi Donata Gutauskienė-Laisva nustebino elegancija: internautai negailėjo pagyrų

Atlikėja savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo dėmesį kaustančiu vaizdo įrašu, kuriame ji demonstravo nepriekaištingą įvaizdį.
Žinoma moteris pasipuošė dailia trumpa suknele, prie kurios priderino tamsių spalvų aukštakulnius bei rankinę.
Vaizdo įrašas buvo sulėtintas, todėl jos grakštus ėjimas atrodė tarsi iš filmo.
Šį vaizdo įrašą pamatę internautai negailėjo pagyrų.
„Oho, koks grožis“, – rašė vienas internautas.
„Super, tiesiog tobula...“, – gyrė kitas.
„Laisva, atrodai wow“, – pridūrė dar vienas.
Primename, kad D. Gutauskienė-Laisva apie skyrybas su vyru Rolandu pranešė savo socialiniuose tinkluose.
„Pasakysiu trumpai. Jau beveik metus mudu su vyru negyvename kartu.
Oficialiai neišsiskyrėme, tačiau kartu nesame. Daugiau šita tema nežadu nieko komentuoti. Tiesiog noriu, kad paliktumėte mane ramybėje su klausimu – kur vyras? Jo nėra“, – pranešė ji.