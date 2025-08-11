Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsVeidai ir vardai

Neseniai išsiskyrusi Donata Gutauskienė-Laisva nustebino elegancija: internautai negailėjo pagyrų

2025 m. rugpjūčio 11 d. 10:52
Lrytas.lt
Liepos viduryje atlikėja Donata Gutauskienė-Laisva pranešė apie skyrybas su vyru Rolandu, tačiau, panašu, kad ji jau spėjo iš naujo atrasti save ir nustebinti švytinčia išvaizda.
Daugiau nuotraukų (7)
Atlikėja savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo dėmesį kaustančiu vaizdo įrašu, kuriame ji demonstravo nepriekaištingą įvaizdį.
Žinoma moteris pasipuošė dailia trumpa suknele, prie kurios priderino tamsių spalvų aukštakulnius bei rankinę.
Vaizdo įrašas buvo sulėtintas, todėl jos grakštus ėjimas atrodė tarsi iš filmo.
Šį vaizdo įrašą pamatę internautai negailėjo pagyrų.
„Oho, koks grožis“, – rašė vienas internautas.
„Super, tiesiog tobula...“, – gyrė kitas.
„Laisva, atrodai wow“, – pridūrė dar vienas.
Primename, kad D. Gutauskienė-Laisva apie skyrybas su vyru Rolandu pranešė savo socialiniuose tinkluose.
„Pasakysiu trumpai. Jau beveik metus mudu su vyru negyvename kartu.
Oficialiai neišsiskyrėme, tačiau kartu nesame. Daugiau šita tema nežadu nieko komentuoti. Tiesiog noriu, kad paliktumėte mane ramybėje su klausimu – kur vyras? Jo nėra“, – pranešė ji.
Donata Gutauskienė-LaisvaSkyrybosįvaizdis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.