Dubajuje rasto V. Širmo kūnas parvežtas į Lietuvą: iš sesers – žinia dėl laidotuvių ir jautrus prašymas

2025 m. rugpjūčio 12 d. 21:14
Lrytas.lt
Liepos 11-ąją Lietuvą pasiekė sukrečianti žinia – Dubajuje rastas negyvas be žinios dingęs 28-erių profesionalus šokėjas Vykintas Širmas. Lrytas šaltinių teigimu, vyro kūnas aptiktas viename lietuvių pamėgto miesto bute.
Daugiau nuotraukų (14)
Praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po šio tragiško įvykio, prabilo jo sesuo Dovilė Širmaitė. Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ji pasidalijo jautriais žodžiais ir informacija apie artėjančias laidotuves.
Įrašu ji sutiko pasidalyti su Lrytas skaitytojais.
„Mano brolis, mano meilė, mano visuma, mano kraujas, mano šeima. Mylintis ir mylimas sūnus, nepakartojamas dėdė, talentingas šokėjas. Mes jį mylime ir visada mylėsime, jis išliks mūsų širdyse bei mintyse.
Palydėti mano brolį į paskutinę kelionę kviečiu penktadienį, rugpjūčio 15 d., 9 val. ryto mišios Stoties g. 2, Tauragėje. Po to – laidojimo namai Sandėlių g. 2, Tauragėje. 16 val. 30 min. atsisveikinimas su kunigu ir išvykimas į kapines.
Ir iš kiekvieno jūsų prašysiu vieno balto rožės žiedo“, – šalia brolio nuotraukos rašė D. Širmaitė.
netektisDubajuslaidotuvės

