Monikai Falcon vis dažniau draugiją palaiko žinomas atlikėjas: kas juodu sieja?

Šią vasaros šventę, kaip ir praėjusiais metais, kūrė bei režisavo dainininkas bei renginių vedėjas Deividas Dubinovas-Deivizo. Šį kartą žinomas vyras turėjo net dvi scenos partneres: renginį vedė kartu su buvusia TV pagalbos žvaigžde Monika Ostrenkova, o scenoje netikėtai uždainavo su viena populiariausių operos solisčių Monica Falcon.
„Būti scenoje ne vienam – ir džiaugsmas, ir tam tikras iššūkis: turi jausti scenos partnerį taip, lyg būtume vienas žmogus. Ir, manau, mums tikrai pavyko“, – apie abi dueto nares – bendravardes Monikas – šiltai atsiliepė Deividas.
Paklaustas, kaip sugalvojo padainuoti duetą kartu su Monika Falcon, Deividas atsakė, kad tai buvo Monikos mintis, kurią išties puikiai pavyko įgyvendinti.
„Mudu esame seniai pažįstami ir gana artimi bičiuliai, todėl tikrai dažnai susitinkame, o štai duetu dainavome pirmą kartą, ir, manau, ne paskutinį. Mudviejų ryšys – tikras, šiltas, stiprus, bet nieko daugiau“, – fantazijos nestokojantiems komentatoriams kelią kalboms išsyk užkerta Deividas.
Savo dainas į šventę susirinkusiems svečiams taip pat dovanojo Deividas Bastys, Rokas ir Laurynas, Birutė Petrikytė su dukra Andželika, Tomas Bagdonavičius, svečias iš Latvijos Alekss Silvers, šoko „Meliha“ šokėjos ir, kaip praėjusiais metais, vyko jaunųjų atlikėjų festivalis – koncertas „Esu muzikoje“.
„Šią vasarą mūsų miestelis vėl įrodė, kad moka švęsti ne tik tyliai prie namų slenksčio, bet ir garsiai, su muzika, šokiais bei bendryste. Nuoširdi padėka atlikėjams, kurie scenoje dalino savo talentą taip, tarsi dainuotų arenose, šokėjams, kurių energija ir spalvos pripildė aikštę gyvybės, festivalio „Esu muzikoje“ dalyviams bei jų vadovams: jūs įnešėte tiek jaunatviško polėkio, kad net seni ąžuolai aplink aikštę atrodė jaunesni.
Taip pat nuoširdžiausias AČIŪ tiems, kurie prisidėjo prie renginio planavimo, organizavimo ir kitų, regis, paprastų dalykų, kurie šventę padarė nepaprasta. Labai tikiu, kad ji taps viena tų gražių tradicijų, įrodančių, kad Išlaužas nėra vien tik taškas Lietuvos žemėlapyje – tai vieta, kur žmonės susirenka kurti, dalintis ir džiaugtis“, – tikisi Devidas Dubinovas-Deivizo ir kviečia pasigrožėti įvykusio renginio akimirkomis.